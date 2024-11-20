rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 18:36

Published 20 ноября, 18:36

Modified 20 ноября, 18:39

Updated 20 ноября, 18:39

Проблема с вывозом мусора в Ростовской области дошла до федеральных властей

Проблема заваленных мусором городов в Ростовской области дошла до Госдумы

20 ноября 2024, 18:36
Фото: 1MI. Проблема с вывозом мусора в Ростовской области дошла до федеральных властей
О проблеме с вывозом мусора в Ростовской области узнали на федеральном уровне. Врио главы региона Юрий Слюсарь обсудил вопросы развития донского края с депутатом Госдумы от Ростовской области.

«Говорили о состоянии Дона и его притоков, а также о вывозе и утилизации отходов», — сообщила она.

Чтобы решить вопрос качества пассажирских перевозок планируют выделить 7,6 миллиарда рублей. Речь шла, в том числе, о том, чтобы наладить работу межмуниципальных маршрутов.

— В рамках рассмотрения законопроекта о бюджете на 2025–2027 годы приняты решения, которые позволят направить более пяти миллиардов рублей на развитие инфраструктуры региона, — добавила в своем telegram-канале депутат Госдумы от Ростовской области — советник губернатора Виктория Абрамченко.
Стало известно, на что жалуются жители Ростовской области новому главе Юрию Слюсарю
Узнать подробнее

Ранее RostovGazeta сообщала о рабочей поездке Юрия Слюсаря в город Шахты. Временно исполняющий обязанности главы региона лично убедился в проблеме с вывозом мусора.

После того, как он поделился мнением о ситуации публично, в комментариях под постом появились полторы тысячи просьб посмотреть на разруху в других населенных пунктах. О проблемах с мусором сообщили жители более десяти городов и районов. Некоторые также обращались с жалобами на качество воды из-под крана, высокие цены ЖКУ, разбитые дороги и многое другое.

Читайте также:
Врио губернатора Юрию Слюсарю показали заваленный мусором город ШахтыДети в Ростове-на-Дону заражаются менингитом, а область утопает в мусоре«Мы тонем в грязи!»: жители Ростовской области массово жалуются Юрию Слюсарю на мусор
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Общественный транспорт#Бюджет#Мусор#Дороги#Река Дон#Инфраструктура#ЖКУ#Вывоз мусора#Юрий Слюсарь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика