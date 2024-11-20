Проблема заваленных мусором городов в Ростовской области дошла до Госдумы

После того, как он поделился мнением о ситуации публично, в комментариях под постом появились полторы тысячи просьб посмотреть на разруху в других населенных пунктах. О проблемах с мусором сообщили жители более десяти городов и районов. Некоторые также обращались с жалобами на качество воды из-под крана, высокие цены ЖКУ, разбитые дороги и многое другое.