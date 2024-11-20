Проблема заваленных мусором городов в Ростовской области дошла до Госдумы

Posted 20 ноября, 18:36
Published 20 ноября, 18:36
Modified 20 ноября, 18:39
Updated 20 ноября, 18:39
«Говорили о состоянии Дона и его притоков, а также о вывозе и утилизации отходов», — сообщила она.
Чтобы решить вопрос качества пассажирских перевозок планируют выделить 7,6 миллиарда рублей. Речь шла, в том числе, о том, чтобы наладить работу межмуниципальных маршрутов.
— В рамках рассмотрения законопроекта о бюджете на 2025–2027 годы приняты решения, которые позволят направить более пяти миллиардов рублей на развитие инфраструктуры региона, — добавила в своем telegram-канале депутат Госдумы от Ростовской области — советник губернатора Виктория Абрамченко.
Ранее RostovGazeta сообщала о рабочей поездке Юрия Слюсаря в город Шахты. Временно исполняющий обязанности главы региона лично убедился в проблеме с вывозом мусора.
После того, как он поделился мнением о ситуации публично, в комментариях под постом появились полторы тысячи просьб посмотреть на разруху в других населенных пунктах. О проблемах с мусором сообщили жители более десяти городов и районов. Некоторые также обращались с жалобами на качество воды из-под крана, высокие цены ЖКУ, разбитые дороги и многое другое.