Проскочил на красный: подросток на питбайке сбил мужчину с девочкой в Таганроге

Posted 20 ноября, 06:42
Published 20 ноября, 06:42
Modified 20 ноября, 07:32
Updated 20 ноября, 07:32
ДТП случилось вечером 19 ноября. Около 19:30 мск 16-летний парень за рулем питбайка ехал по улице Сергея Шило. На перекрестке с Сызранова загорелся красный сигнал светофора, но водитель двухколесного транспорта не стал тормозить. На пересечении дорог он сбил двух человек, которые переходили проезжую часть по «зебре».
— В результате ДТП пострадали 50-летний мужчина и 14-летняя девочка, — уточнили в ведомстве. — Их с травмами доставили в больницу.
В telegram-канале «ЧП Таганрог» опубликовали кадры с места аварии. На них видно упавший питбайк посреди дороги, машину скорой помощи и ГАИ.
— На днях видел этого питбайкера, который без света носится, думал, где-нибудь накуролесит. Так и есть, — пишет один из местных жителей в комментариях.
В тот же день на левом берегу Ростова в ДТП пострадала 62-летняя женщина.