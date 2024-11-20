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Posted 20 ноября, 06:42

Published 20 ноября, 06:42

Modified 20 ноября, 07:32

Updated 20 ноября, 07:32

Проскочил на красный: юноша на питбайке сбил мужчину с девочкой в Таганроге

Проскочил на красный: подросток на питбайке сбил мужчину с девочкой в Таганроге

20 ноября 2024, 06:42
Фото: Unsplash. Проскочил на красный: юноша на питбайке сбил мужчину с девочкой в Таганроге

Подросток на питбайке сбил мужчину с девочкой в Таганроге

В Таганроге два пешехода, включая девочку-подростка, попали под колеса мини-мотоцикла, сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

ДТП случилось вечером 19 ноября. Около 19:30 мск 16-летний парень за рулем питбайка ехал по улице Сергея Шило. На перекрестке с Сызранова загорелся красный сигнал светофора, но водитель двухколесного транспорта не стал тормозить. На пересечении дорог он сбил двух человек, которые переходили проезжую часть по «зебре».

— В результате ДТП пострадали 50-летний мужчина и 14-летняя девочка, — уточнили в ведомстве. — Их с травмами доставили в больницу.
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В telegram-канале «ЧП Таганрог» опубликовали кадры с места аварии. На них видно упавший питбайк посреди дороги, машину скорой помощи и ГАИ.

— На днях видел этого питбайкера, который без света носится, думал, где-нибудь накуролесит. Так и есть, — пишет один из местных жителей в комментариях.

В тот же день на левом берегу Ростова в ДТП пострадала 62-летняя женщина.

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