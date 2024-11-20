Проскочил на красный: подросток на питбайке сбил мужчину с девочкой в Таганроге

ДТП случилось вечером 19 ноября. Около 19:30 мск 16-летний парень за рулем питбайка ехал по улице Сергея Шило. На перекрестке с Сызранова загорелся красный сигнал светофора, но водитель двухколесного транспорта не стал тормозить. На пересечении дорог он сбил двух человек, которые переходили проезжую часть по «зебре».