Разрушающееся здание Речного вокзала в Ростове отремонтируют лишь в 2025 году

Posted 20 ноября, 09:02
Published 20 ноября, 09:02
Modified 20 ноября, 10:02
Updated 20 ноября, 10:02
Жители города пожаловались на разрушающееся здание Речного вокзала. Оно считается одной из визитных карточек Ростова, когда-то там располагалась гостиница «Якорь» и магазин «Тихий Дон». Из-за отсутствия ухода в непогоду со здания на набережную летят куски бетона, кирпичи и цемент. Люди переживают, что обшивка может упасть им на голову.
Власти Ростова заявили, что собственник ведёт работы «по устранению угрозы обрушения фасадной части» Речного вокзала.
«После завершения работ по снятию штукатурного слоя будет проведено грунтование стен», — отметили на портале «Благоустройства».
Новый штукатурный слов нанесут лишь во втором квартале следующего года.