Разрушающееся здание Речного вокзала в Ростове отремонтируют лишь в 2025 году

Жители города пожаловались на разрушающееся здание Речного вокзала. Оно считается одной из визитных карточек Ростова, когда-то там располагалась гостиница «Якорь» и магазин «Тихий Дон». Из-за отсутствия ухода в непогоду со здания на набережную летят куски бетона, кирпичи и цемент. Люди переживают, что обшивка может упасть им на голову.