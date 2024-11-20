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Posted 20 ноября, 17:09

Published 20 ноября, 17:09

Modified 20 ноября, 17:09

Updated 20 ноября, 17:09

Ростов вошел в число городов РФ с наибольшими темпами роста цен на новостройки

Ростов вошел в число городов РФ с самыми дорожающими новостройками

20 ноября 2024, 17:09
Фото: Unsplash/Ignat Kushanrev. Ростов вошел в число городов РФ с наибольшими темпами роста цен на новостройки
Ростов-на-Дону вошел в топ-5 городов-миллионников, где в октябре 2024 года сильнее всего подорожали квартиры в новостройках, пишет «РКБ-Недвижимость».

Ростов-на-Дону занял четвертую строчку рейтинга по динамике средней стоимости жилья в новостройках в городах-миллионниках. Так, в октябре 2024 года медиальная цена квартиры в новой многоэтажке составила 7,2 миллиона рублей. Хотя месяцем ранее жилье можно было приобрести за 7,1 миллиона рублей. Стоимость выросла на 1,4%.

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Добавим, что на первом месте расположилась Пермь (+2,81%), на втором — Самара (+2,35%) и на третьем — Москва (+1,43%).

До этого стало известно, что житель Ростовской области должен копить деньги восемь лет, чтобы купить собственную квартиру. Подробнее о необходимых доходах в материале RostovGazeta.

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