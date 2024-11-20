Ростов вошел в число городов РФ с самыми дорожающими новостройками

Posted 20 ноября, 17:09
Published 20 ноября, 17:09
Modified 20 ноября, 17:09
Updated 20 ноября, 17:09
Ростов-на-Дону занял четвертую строчку рейтинга по динамике средней стоимости жилья в новостройках в городах-миллионниках. Так, в октябре 2024 года медиальная цена квартиры в новой многоэтажке составила 7,2 миллиона рублей. Хотя месяцем ранее жилье можно было приобрести за 7,1 миллиона рублей. Стоимость выросла на 1,4%.
Добавим, что на первом месте расположилась Пермь (+2,81%), на втором — Самара (+2,35%) и на третьем — Москва (+1,43%).
До этого стало известно, что житель Ростовской области должен копить деньги восемь лет, чтобы купить собственную квартиру. Подробнее о необходимых доходах в материале RostovGazeta.