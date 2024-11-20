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Posted 20 ноября, 06:24

Published 20 ноября, 06:24

Modified 20 ноября, 06:26

Updated 20 ноября, 06:26

Ростовчанам рассказали, что должно быть в паспорте

Ростовчанам перечислили отметки, которые должны быть в паспорте

20 ноября 2024, 06:24
Фото: 1MI. Ростовчанам рассказали, что должно быть в паспорте
В главном управлении по вопросам миграции МВД сообщили, какие обязательные отметки должны быть в паспортах россиян, в том числе у жителей Ростовской области.

Среди обязательных отметок — регистрация по месту жительства, снятие с регистрационного учета и сведения об отношении к воинской обязанности.

Кроме того, в паспорт можно вносить информацию о браке и разводе, наличии детей младше 14 лет, прежних паспортах и других документах, которые могли удостоверить личность за границей.

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По желанию можно добавить отметки о группе крови и номере налогоплательщика. Однако любые изменения в паспорт вносить самостоятельно ни в коем случае нельзя. После этого документ станет недействительным.

В середине ноября в стране стартовал сервис «Жизненная ситуация». С помощью него люди смогут восстановить или заменить документы на портале «Госусуги». Например, утерянный или испорченный паспорт, водительские права и ряд других важных документов.

Ранее RostovGazeta сообщала, какие штрафы предусмотрены за подделку документов. Максимальное наказание может составить 60 миллионов рублей.

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