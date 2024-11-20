Ростовчанам перечислили отметки, которые должны быть в паспорте

Posted 20 ноября, 06:24
Published 20 ноября, 06:24
Modified 20 ноября, 06:26
Updated 20 ноября, 06:26
Среди обязательных отметок — регистрация по месту жительства, снятие с регистрационного учета и сведения об отношении к воинской обязанности.
Кроме того, в паспорт можно вносить информацию о браке и разводе, наличии детей младше 14 лет, прежних паспортах и других документах, которые могли удостоверить личность за границей.
По желанию можно добавить отметки о группе крови и номере налогоплательщика. Однако любые изменения в паспорт вносить самостоятельно ни в коем случае нельзя. После этого документ станет недействительным.
В середине ноября в стране стартовал сервис «Жизненная ситуация». С помощью него люди смогут восстановить или заменить документы на портале «Госусуги». Например, утерянный или испорченный паспорт, водительские права и ряд других важных документов.
Ранее RostovGazeta сообщала, какие штрафы предусмотрены за подделку документов. Максимальное наказание может составить 60 миллионов рублей.