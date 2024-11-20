«Слишком дорогие»: власти Ростовской области откажутся от займов банков

«Кредиты сейчас слишком дорогие, чтобы рассчитывать на внешнее финансирование. Кредиты под 25% и частному предпринимателю не пожелаешь — не то что бюджету региона. Поэтому этот канал для нас закрыт», — сказал Юрий Слюсарь.