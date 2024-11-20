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Posted 20 ноября, 11:20

Published 20 ноября, 11:20

Modified 20 ноября, 11:22

Updated 20 ноября, 11:22

«Слишком дорогие»: власти Ростовской области откажутся от займов банков

«Слишком дорогие»: власти Ростовской области откажутся от займов банков

20 ноября 2024, 11:20
Фото: Unsplash. «Слишком дорогие»: власти Ростовской области откажутся от займов банков

Власти Ростовской области откажутся от займов банков из-за их дороговизны

Бюджет Ростовской области пока не может себе позволить брать займы у коммерческих банков, заявил врио губернатора Юрий Слюсарь.

В Заксобрании региона обсудили проект областного бюджета. Глава региона заявил, что надежда на кредиты коммерческих банков неприемлемы для формирования бюджета региона.

«Кредиты сейчас слишком дорогие, чтобы рассчитывать на внешнее финансирование. Кредиты под 25% и частному предпринимателю не пожелаешь — не то что бюджету региона. Поэтому этот канал для нас закрыт», — сказал Юрий Слюсарь.

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Он добавил, что региону может помочь правительство РФ. Тем более, по мнению Слюсаря, Ростовская область несёт «значительную нагрузку, связанную с системой функционирования страны» и имеет право на большую материальную поддержку со стороны федеральных властей.

«Через нас проходят все коммуникации, вся логистика, все снабжение, все потоки людей, товаров — и все это ложится нагрузкой на нашу инфраструктуру», — заявил Слюсарь.

Глава региона отметил, что нужно донести до федерального уровня, что «есть некий разрыв между тем, что мы делаем, и тем, что за это получаем».

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При этом упор властям всё равно нужно делать не на кредиты от банков и помощь федерального центра, а развитие внутри Ростовской области бизнеса, промышленности, сельского хозяйства. Так регион сможет получить больше налогов и «не влезать в долги».

Ранее Юрий Слюсарь заявил об угрозе дальнобойных ракет для Ростовской области. Ситуацию он назвал «не очень простой».

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