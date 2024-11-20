СОГАЗ является лидирующим страховщиком космических запусков в ноябре

Также на ноябрь запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-29» с космодрома Байконур. «Прогресс МС-29» доставит на МКС различные грузы, включая топливо, научное оборудование, воду и продовольствие. Ракета-носитель и космический корабль застрахованы на случай гибели с момента запуска до момента открытия переходного люка стыковочного агрегата после его стыковки с МКС.