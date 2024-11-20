Сосед не смог проломить голову жителю Ростовской области из-за аномалии в черепе

На суде Черноштан получил пять месяцев лишения свободы. Потерпевший с таким решением не согласен. Он сделал экспертизу, которая установила, что от смерти его спасло лишь нетипичное строение черепа. Если обычно толщина костей составляет около пяти миллиметров, то у него она — больше сантиметра, поэтому и выдержала удары.