rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 10:04

Published 20 ноября, 10:04

Modified 20 ноября, 10:06

Updated 20 ноября, 10:06

Аномалия черепа спасла от убийства железным прутом жителя Ростовской области

Сосед не смог проломить голову жителю Ростовской области из-за аномалии в черепе

20 ноября 2024, 10:04
Фото: 1MI. Аномалия черепа спасла от убийства железным прутом жителя Ростовской области
Слишком толстый череп спас жизнь мужчине из Ростовской области, на которого напали с железным прутом, пишет Baza.

На жителя посёлка Целина Василия Лашина напали 1 января 2024 года. В дом мужчины ворвался его знакомый Иван Черноштан. Он пытался забить Василия железным прутом. Позже выяснилось, что нападавший был под воздействием наркотиков. Он ударил хозяина дома несколько раз по голове. Также в драке пострадала жена Лашина, пытавшаяся вырвать железный прут из рук Черноштана.

Прибывшая на место полиция задержала нападавшего. Затем против него завели уголовное дело по статье «Причинение лёгкого вреда здоровью». Потерпевший уверен, что на деле это было покушение на убийство.

В Батайске убит церковнослужитель Свято-Троицкого храма
Узнать подробнее
Фото: t.me/bazabazon

На суде Черноштан получил пять месяцев лишения свободы. Потерпевший с таким решением не согласен. Он сделал экспертизу, которая установила, что от смерти его спасло лишь нетипичное строение черепа. Если обычно толщина костей составляет около пяти миллиметров, то у него она — больше сантиметра, поэтому и выдержала удары.

Результаты обследования суд отказался проверять и приобщать к делу. Защитники потерпевшего также обратили внимание, что суд не учёл судимости нападавшего.

Лашин подал апелляцию на решение суда и ждёт, что дело переквалифицируют на более тяжкую статью.

Ранее суд арестовал мужчину, избившего врача куском кровати в БСМП Ростова.

Читайте также:
Адвокат заявил о давлении на присяжных в деле об убийстве младенца в РостовеОжидание/реальность: как должен был выглядеть Ростов будущего и что из этого вышлоНовогодний ажиотаж: билеты на поезда из Москвы в Ростов подорожали до 77 тысяч рублейНеожиданное потепление до +14 градусов придет в Ростов-на-Дону в ноябре«Не казачий город»: экскурсовод Братолюбова сообщила, как привлечь туристов в Ростов
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Нападение#Суд в Ростовской области#Уголовное дело#Ростов#Криминал в Ростовской области#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика