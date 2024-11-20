Сосед не смог проломить голову жителю Ростовской области из-за аномалии в черепе

Posted 20 ноября, 10:04
Published 20 ноября, 10:04
Modified 20 ноября, 10:06
Updated 20 ноября, 10:06
На жителя посёлка Целина Василия Лашина напали 1 января 2024 года. В дом мужчины ворвался его знакомый Иван Черноштан. Он пытался забить Василия железным прутом. Позже выяснилось, что нападавший был под воздействием наркотиков. Он ударил хозяина дома несколько раз по голове. Также в драке пострадала жена Лашина, пытавшаяся вырвать железный прут из рук Черноштана.
Прибывшая на место полиция задержала нападавшего. Затем против него завели уголовное дело по статье «Причинение лёгкого вреда здоровью». Потерпевший уверен, что на деле это было покушение на убийство.
На суде Черноштан получил пять месяцев лишения свободы. Потерпевший с таким решением не согласен. Он сделал экспертизу, которая установила, что от смерти его спасло лишь нетипичное строение черепа. Если обычно толщина костей составляет около пяти миллиметров, то у него она — больше сантиметра, поэтому и выдержала удары.
Результаты обследования суд отказался проверять и приобщать к делу. Защитники потерпевшего также обратили внимание, что суд не учёл судимости нападавшего.
Лашин подал апелляцию на решение суда и ждёт, что дело переквалифицируют на более тяжкую статью.
Ранее суд арестовал мужчину, избившего врача куском кровати в БСМП Ростова.