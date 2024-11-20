Столетний дом в центре Ростова трещит и разрушается на глазах у жильцов

Posted 20 ноября, 13:55
Published 20 ноября, 13:55
Modified 20 ноября, 13:57
Updated 20 ноября, 13:57
Ростовчане пожаловались на состояние дома, расположенного по адресу Буденновский проспект, 105/5. По словам автора сообщения, здание начало разваливаться еще до Чемпионата мира по футболу 2018 года. Перед значимым событием трещину заделали декоративным покрытием без стяжек. Визуально дефект устранили, но со временем он продолжал разрастаться.
На сегодняшний день раскол проходит от основания дома до самой крыши. Из-за глубокой трещины перекосило дверные проемы, начала расходиться штукатурка и потолок. Жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию, но не добились никакой помощи.
Добавим, что данное здание было построено в 1927 году.
Ранее стало известно, что изменится в программе капремонта домов в Ростовской области в 2025 году.