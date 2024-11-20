Столетний дом в центре Ростова трещит и разрушается на глазах у жильцов

Ростовчане пожаловались на состояние дома, расположенного по адресу Буденновский проспект, 105/5. По словам автора сообщения, здание начало разваливаться еще до Чемпионата мира по футболу 2018 года. Перед значимым событием трещину заделали декоративным покрытием без стяжек. Визуально дефект устранили, но со временем он продолжал разрастаться.