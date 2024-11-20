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Posted 20 ноября, 13:55

Published 20 ноября, 13:55

Modified 20 ноября, 13:57

Updated 20 ноября, 13:57

В Ростове-на-Дону здание трещит по швам на глазах у жильцов

Столетний дом в центре Ростова трещит и разрушается на глазах у жильцов

20 ноября 2024, 13:55
Фото: bg.rostov-gorod.ru. В Ростове-на-Дону здание трещит по швам на глазах у жильцов
В Ростове-на-Дону на доме пошла глубокая трещина, которая начинается у фундамента и заканчивается под крышей. Из-за нее здание стало перекашиваться. Проблемой поделился местный житель на сервисе «Благоустройство города».

Ростовчане пожаловались на состояние дома, расположенного по адресу Буденновский проспект, 105/5. По словам автора сообщения, здание начало разваливаться еще до Чемпионата мира по футболу 2018 года. Перед значимым событием трещину заделали декоративным покрытием без стяжек. Визуально дефект устранили, но со временем он продолжал разрастаться.

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Фото: bg.rostov-gorod.ru

На сегодняшний день раскол проходит от основания дома до самой крыши. Из-за глубокой трещины перекосило дверные проемы, начала расходиться штукатурка и потолок. Жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию, но не добились никакой помощи.

Добавим, что данное здание было построено в 1927 году.

Ранее стало известно, что изменится в программе капремонта домов в Ростовской области в 2025 году.

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