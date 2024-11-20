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Posted 20 ноября, 12:00

Published 20 ноября, 12:00

Modified 20 ноября, 12:02

Updated 20 ноября, 12:02

Страховщики подняли тарифы в 100 раз для предприятий из-за угрозы ATACMS

Страховщики подняли тарифы в 100 раз для предприятий из-за угрозы ATACMS

20 ноября 2024, 12:00
Фото: donland.ru. Страховщики подняли тарифы в 100 раз для предприятий из-за угрозы ATACMS
Рынок страхования от ударов ракет и БПЛА поднимается на фоне новых угроз со стороны ВСУ, пишут «Новые известия».

Из-за возможности применения Украиной дальнобойных ракет и участившихся атак БПЛА страховые компании повысили стоимость страховки для предприятий в сотни раз. Потолок выплат в случае ущерба от беспилотников или ракет вырос до 50 миллиардов рублей. Эксперты единогласны, что разрешение использовать ATACMS на российской территории принесёт не только новые риски, но и новые расходы для предприятий.

Напомним, дальнобойные ракеты могут достигнуть не только прилегающие к Украине территории и соседние Ростов-на-Дону, Краснодар и Воронеж, но и Москву, Подмосковье, Рязань, Тамбов, Волгоград, Калугу, Смоленск.

Ростовская область может оказаться в зоне поражения ракет ATACMS
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Как говорят эксперты, вероятность наступления страхового случая существенно выросла, хотя использование беспилотников уже перенесло опасную зону для НПЗ и других промышленных объектов вглубь страны.

Сами участники рынка страхования признают, что расценки на страховки по риску «Терроризм и диверсия», куда входят и атаки с неба, за год выросли в разы. Стоимость страхования зависит от характера объекта и места его расположения.

Больше других заплатят предприятия критической инфраструктуры Центральной России — НПЗ, электростанции, топливные базы. Для них страховая премия выросла за год в 100-150 раз. Но и более мелким объектам придётся заплатить от двух до семи раз больше.

Напомним, только сегодня утром врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о четырёх беспилотниках, сбитых в регионе.

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