Страховщики подняли тарифы в 100 раз для предприятий из-за угрозы ATACMS

Posted 20 ноября, 12:00
Published 20 ноября, 12:00
Modified 20 ноября, 12:02
Updated 20 ноября, 12:02
Из-за возможности применения Украиной дальнобойных ракет и участившихся атак БПЛА страховые компании повысили стоимость страховки для предприятий в сотни раз. Потолок выплат в случае ущерба от беспилотников или ракет вырос до 50 миллиардов рублей. Эксперты единогласны, что разрешение использовать ATACMS на российской территории принесёт не только новые риски, но и новые расходы для предприятий.
Напомним, дальнобойные ракеты могут достигнуть не только прилегающие к Украине территории и соседние Ростов-на-Дону, Краснодар и Воронеж, но и Москву, Подмосковье, Рязань, Тамбов, Волгоград, Калугу, Смоленск.
Как говорят эксперты, вероятность наступления страхового случая существенно выросла, хотя использование беспилотников уже перенесло опасную зону для НПЗ и других промышленных объектов вглубь страны.
Сами участники рынка страхования признают, что расценки на страховки по риску «Терроризм и диверсия», куда входят и атаки с неба, за год выросли в разы. Стоимость страхования зависит от характера объекта и места его расположения.
Больше других заплатят предприятия критической инфраструктуры Центральной России — НПЗ, электростанции, топливные базы. Для них страховая премия выросла за год в 100-150 раз. Но и более мелким объектам придётся заплатить от двух до семи раз больше.
Напомним, только сегодня утром врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о четырёх беспилотниках, сбитых в регионе.