Центробанк объяснил, почему в Ростовской области такой дорогой бензин

Posted 20 ноября, 19:23
Published 20 ноября, 19:23
Modified 20 ноября, 19:25
Updated 20 ноября, 19:25
По данным специалистов, в сентябре по сравнению с ценами на непродовольственные товары год назад, прирост стоимости составлял 4,73%. В октябре эта разница увеличилась до 5,03% (по сравнению с октябрем 2023 года). В том числе подорожал и бензин.
Однако такой рост объясняется тем, что в прошлом году в это время топливо упало в цене.
— Бензин заметно подешевел из-за вступивших в силу ограничений на его экспорт и возврата полных параметров демпфера (прим. — амортизатора), — сообщают в ЦБ России.
Поэтому на фоне резкого снижения цены год назад, теперь рост стоимости особенно заметен.
В Ростовской области стоимость одного литра бензина достигла почти 80 рублей.