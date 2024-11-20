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Posted 20 ноября, 19:23

Published 20 ноября, 19:23

Modified 20 ноября, 19:25

Updated 20 ноября, 19:25

Центральный Банк объяснил, почему дорожает бензин в Ростовской области

Центробанк объяснил, почему в Ростовской области такой дорогой бензин

20 ноября 2024, 19:23
Фото: 1MI. Центральный Банк объяснил, почему дорожает бензин в Ростовской области
Стало известно, из-за чего растут цены на бензин в Ростовской области и в целом в России. Информация об этом опубликована на сайте Центрального Банка страны.

По данным специалистов, в сентябре по сравнению с ценами на непродовольственные товары год назад, прирост стоимости составлял 4,73%. В октябре эта разница увеличилась до 5,03% (по сравнению с октябрем 2023 года). В том числе подорожал и бензин.

Однако такой рост объясняется тем, что в прошлом году в это время топливо упало в цене.

— Бензин заметно подешевел из-за вступивших в силу ограничений на его экспорт и возврата полных параметров демпфера (прим. — амортизатора), — сообщают в ЦБ России.
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Поэтому на фоне резкого снижения цены год назад, теперь рост стоимости особенно заметен.

В Ростовской области стоимость одного литра бензина достигла почти 80 рублей.

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#Евгения Волкова#Россия#Ростовская область#Цены#Ограничения#Бензин#Топливо#Экспорт
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