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Posted 20 ноября, 19:50

Published 20 ноября, 19:50

Modified 20 ноября, 19:52

Updated 20 ноября, 19:52

Пожилому инвалиду дали три года условно за поножовщину в Ростовской области

В доме престарелых в Ростовской области лежачий инвалид трижды ударил ножом соседа

20 ноября 2024, 19:50
Фото: 1MI. Пожилому инвалиду дали три года условно за поножовщину в Ростовской области

Пожилому инвалиду дали три года условно за поножовщину в Ростовской области

Волгодонской районный суд дал условный срок мужчине, трижды ударившего ножом соседа по комнате в доме престарелых. Лежачий инвалид поранил выпившего товарища туристическим ножом.

По данным на сайте суда, происшествие случилось 12 августа в одном из интернатов для престарелых и инвалидов. Александр лежал в своей комнате, когда сосед вернулся после прогулки подшофе. Мужчины повздорили. Выпивший приятель подошел к кровати и протянул частично парализованную руку, чтобы успокоить его. В этот момент Александр достал туристический нож из-под подушки и вонзил его в грудь соседа.

Раненый тут же упал на пол, но инвалид продолжил наносить удары, сидя в постели. Он успел задеть лезвием щеку и живот, прежде чем мужчина отполз в сторону. Окровавленный постоялец интерната кое-как добрался до коридора, где его увидели товарищи из другой комнаты. Они позвали медсестру, которая оказала первую помощь и обратилась в полицию и скорую.

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В отношении Александра возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Тот полностью признал вину. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно, в течение которых ему запрещено менять место жительства. Кроме того, ему избрали принудительную меру в виде наблюдения и лечения у психиатра амбулаторно.

Ранее RostovGazeta сообщала о жестоком убийстве пономаря Свято-Троицкого храма в Батайске. Подозреваемый в расправе уже задержан.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Скорая помощь#Уголовное дело#Нож#Дом престарелых#Медсестра
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