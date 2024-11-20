В доме престарелых в Ростовской области лежачий инвалид трижды ударил ножом соседа

По данным на сайте суда, происшествие случилось 12 августа в одном из интернатов для престарелых и инвалидов. Александр лежал в своей комнате, когда сосед вернулся после прогулки подшофе. Мужчины повздорили. Выпивший приятель подошел к кровати и протянул частично парализованную руку, чтобы успокоить его. В этот момент Александр достал туристический нож из-под подушки и вонзил его в грудь соседа.