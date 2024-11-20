В доме престарелых в Ростовской области лежачий инвалид трижды ударил ножом соседа

Posted 20 ноября, 19:50
Published 20 ноября, 19:50
Modified 20 ноября, 19:52
Updated 20 ноября, 19:52
По данным на сайте суда, происшествие случилось 12 августа в одном из интернатов для престарелых и инвалидов. Александр лежал в своей комнате, когда сосед вернулся после прогулки подшофе. Мужчины повздорили. Выпивший приятель подошел к кровати и протянул частично парализованную руку, чтобы успокоить его. В этот момент Александр достал туристический нож из-под подушки и вонзил его в грудь соседа.
Раненый тут же упал на пол, но инвалид продолжил наносить удары, сидя в постели. Он успел задеть лезвием щеку и живот, прежде чем мужчина отполз в сторону. Окровавленный постоялец интерната кое-как добрался до коридора, где его увидели товарищи из другой комнаты. Они позвали медсестру, которая оказала первую помощь и обратилась в полицию и скорую.
В отношении Александра возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Тот полностью признал вину. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно, в течение которых ему запрещено менять место жительства. Кроме того, ему избрали принудительную меру в виде наблюдения и лечения у психиатра амбулаторно.
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