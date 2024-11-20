В Ростовской области ужесточат контроль за мигрантами

Для предотвращения угрозы образования этнических анклавов и борьбы с нелегалами в Ростовской области будут проводиться ежемесячные проверки миграционного потока. Кроме того, при эффективном взаимодействии органов власти в регионе будут проводиться работы по выявлению и разрешению различных конфликтов между их участниками, принадлежащими к разным национальностям или конфессиям.