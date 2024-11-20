В Ростовской области ужесточат контроль за мигрантами

Posted 20 ноября, 14:01
Published 20 ноября, 14:01
Modified 20 ноября, 14:03
Updated 20 ноября, 14:03
Для предотвращения угрозы образования этнических анклавов и борьбы с нелегалами в Ростовской области будут проводиться ежемесячные проверки миграционного потока. Кроме того, при эффективном взаимодействии органов власти в регионе будут проводиться работы по выявлению и разрешению различных конфликтов между их участниками, принадлежащими к разным национальностям или конфессиям.
В рамках инициативы также планируется организовать на территории региона ежеквартальное широкое освещение в СМИ результатов расследования преступлений, связанных с экстремизмом. Это необходимо для того, чтобы предотвратить вовлечение иностранцев и людей без гражданства в противоправную деятельность.
Одной из ключевых задач, стоящих перед властями, станет решение вопроса о целесообразности введения в Ростовской области ограничений или запретов, связанных с привлечением мигрантов к трудовой деятельности в сферах, которые наиболее подвержены экстремистским угрозам: общественный транспорт, такси, почтовая связь, курьерская деятельность, общепит, торговля и другие.
Ранее житель Ростовской области организовал канал незаконной миграции.