В середине недели тысячи ростовчан остались без электричества

Posted 20 ноября, 07:47
Published 20 ноября, 07:47
Modified 20 ноября, 07:50
Updated 20 ноября, 07:50
В среду, 20 ноября, лампочки погасли в домах № 7-9 на улице Батуринской, №6 на Курортной, №4 на Интернациональной и №25/1 на проспекте Стачки. Свет отключили в 09:00. В это же время обесточили дома №37 на улице Текучева, № 33-91, 16-94 на Черепахина, № 67-185 и 46-146 на Катаева, № 15-103, 32-128 на Варфоломеева, № 1-19, 35-37, 2-18 на Филимоновской, № 1-49 на Эстонской, № 21, 25А, 12Е, 14-16, 22, 24, 28А, 30 на Сиверса, №65 на улице Народного ополчения. Там, как и в переулках 1-м, 1-39, 2-40, Приволжском, 4-40, 1-13, Ученическом, 1-23, 2-20 и Скрыпкина, 1-23, 2-28, электроснабжение обещают восстановить к 17:00.
Аналогичная ситуация на улице Миронова, 2А, 2В, 2Д, 2Е, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, Ленина, 114-130, 187-207; Врубовой, 59-79; а также на Подольской, Центральной, Огарева, Рылеева, Пешкова.
С 10:00 до 15:00 мск остались без света ростовчане, проживающие на улице Нансена, 99-109.
Отключения продолжатся и на следующий день. С 09:00 до 16:00 мск 21 ноября обесточат дома в переулке Дербентском (№ 1-11, 2-14), Суржском (№ 1-13, 2-14), Клязьменском (№ 1-19, 10-20), на улице Станиславского (№ 8А, 10/11-13), 1-й Киргизской (№ 114-124, 85-89) и 2-й Киргизской (№ 84, 85).
С 09:00 до 17:00 мск света не будет на улице Ленина, 132-206, 211-215; Врубовой, 81-95; Суржинской, 20-28, 27-37; Королева, 24, 24/1, 24А, 26, 26/1, 28, 30А, 30Д, 30Б; Ленинаканской, 21-47, 20-44; Вологодской, 2-20; Украинской, 74-86; Вятской, 58-64; Амиряна; Патканяна; Севанской. В это же время электричество отключат в переулке Иртышском, 97-117, 98-120; Пронском, 85-105, 78-98; Свирском, 73-93, 78-98; Дубовском.
Меньше всего, с 12:00 до 16:00 мск без света просидят горожане, проживающие в домах № 1-21, 2-22 на улице Курортной, № ½, 11/14 на Батуринской, №8А на Интернациональной, №9 на 1-й Володарского, № 5-19, 15А, 17А, 21/7 на Литвинова, № 20-40, 45-71 на Горбачева, №83 на 2-й Володарского и №33 на проспекте Стачки.
В конце рабочей недели, 22 ноября, запланировано не так много отключений. Свет погаснет с 09:00 до 17:00 мск на улице Украинской, 21-25, в переулке Днепровском, 77-105, 76-108/1, 103/18 и в Беломорском, 65-103.
Ранее RostovGazeta сообщала о перебоях в работе радио и телевидения 21 ноября.