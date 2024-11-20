В середине недели тысячи ростовчан остались без электричества

В среду, 20 ноября, лампочки погасли в домах № 7-9 на улице Батуринской, №6 на Курортной, №4 на Интернациональной и №25/1 на проспекте Стачки. Свет отключили в 09:00. В это же время обесточили дома №37 на улице Текучева, № 33-91, 16-94 на Черепахина, № 67-185 и 46-146 на Катаева, № 15-103, 32-128 на Варфоломеева, № 1-19, 35-37, 2-18 на Филимоновской, № 1-49 на Эстонской, № 21, 25А, 12Е, 14-16, 22, 24, 28А, 30 на Сиверса, №65 на улице Народного ополчения. Там, как и в переулках 1-м, 1-39, 2-40, Приволжском, 4-40, 1-13, Ученическом, 1-23, 2-20 и Скрыпкина, 1-23, 2-28, электроснабжение обещают восстановить к 17:00.