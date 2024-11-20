Валерий Карпин ответил на вопросы об уходе из ФК «Ростов» этой зимой

Posted 20 ноября, 10:02
Published 20 ноября, 10:02
Modified 20 ноября, 10:04
Updated 20 ноября, 10:04
Карпин отметил, что уйти этой зимой из сборной России не сможет, «нет варианта». Не рассматривает он пока и возможности покинуть пост главного тренера ФК «Ростов».
«Не задумывался и не хочу сейчас голову забивать этим, потому что смысла нет. Когда начинаешь думать об этом, то начинаешь терять концентрацию. Закончим последний матч, тогда подумаем, время будет», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
19 ноября сборная России победила сборную Сирию в товарищеском матче со счётом 4:0. До этого в Краснодаре сборная разгромила Бруней с историческим счётом 11:0.
Ранее Валерий Карпин заявил о возможности провести в Ростове матч сборной России. Он поддержал инициативу проводить игры такого формата в регионах.