Валерий Карпин ответил на вопросы об уходе из ФК «Ростов» этой зимой

«Не задумывался и не хочу сейчас голову забивать этим, потому что смысла нет. Когда начинаешь думать об этом, то начинаешь терять концентрацию. Закончим последний матч, тогда подумаем, время будет», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».