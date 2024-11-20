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Posted 20 ноября, 10:02

Published 20 ноября, 10:02

Modified 20 ноября, 10:04

Updated 20 ноября, 10:04

Валерий Карпин ответил на вопросы о возможном уходе из ФК «Ростов» этой зимой

Валерий Карпин ответил на вопросы об уходе из ФК «Ростов» этой зимой

20 ноября 2024, 10:02
Фото: ФК «Ростов». Валерий Карпин ответил на вопросы о возможном уходе из ФК «Ростов» этой зимой
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о своём будущем, вопросы ему адресовали после вчерашнего матча со сборной Сирии.

Карпин отметил, что уйти этой зимой из сборной России не сможет, «нет варианта». Не рассматривает он пока и возможности покинуть пост главного тренера ФК «Ростов».

«Не задумывался и не хочу сейчас голову забивать этим, потому что смысла нет. Когда начинаешь думать об этом, то начинаешь терять концентрацию. Закончим последний матч, тогда подумаем, время будет», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

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19 ноября сборная России победила сборную Сирию в товарищеском матче со счётом 4:0. До этого в Краснодаре сборная разгромила Бруней с историческим счётом 11:0.

Ранее Валерий Карпин заявил о возможности провести в Ростове матч сборной России. Он поддержал инициативу проводить игры такого формата в регионах.

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