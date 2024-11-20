Врио губернатора Юрию Слюсарю показали заваленный мусором город Шахты

Posted 20 ноября, 10:06
Published 20 ноября, 10:06
Modified 20 ноября, 10:08
Updated 20 ноября, 10:08
Утром 19 ноября временно исполняющий обязанности главы региона приехал в город Шахты. Юрий Слюсарь увидел разбитые дороги, узнал о подтоплениях сточными водами, порывах канализации и кучи мусора.
— Лично убедился с вывозом мусора во всем городе, — рассказал после визита врио губернатора. — Займемся.
На видео исполняющий обязанности главы Шахт объясняет, что проблема появилась еще в 2023 году. По его словам, из-за непостоянного вывоза мусора образуются огромные кучи отходов рядом с переполненными баками. А после региональный оператор забирает только то, что находится в контейнерах, оставляя свалочные очаги на администрацию города.
За некачественное обслуживание в адрес компании направлено уже больше 20 исков, но и это не помогает избавиться от мусора.
Юрий Слюсарь отметил, что в Шахтах действительно пытаются решить проблему, но ситуация заметно не улучшается. Врио губернатора предложил решать ее в корне: вникнуть, свести с текущими и плановыми бюджетами и устранить причину.
— [Нужно] подойти комплексно. Пусть это займет время, но даст полноценное решение, — поделился планами глава региона.
Проблемы с мусором наблюдаются не только в городе Шахты. Ранее RostovGazeta рассказывала об утопающем в мусоре Ростове.