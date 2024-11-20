Врио губернатора Юрию Слюсарю показали заваленный мусором город Шахты

На видео исполняющий обязанности главы Шахт объясняет, что проблема появилась еще в 2023 году. По его словам, из-за непостоянного вывоза мусора образуются огромные кучи отходов рядом с переполненными баками. А после региональный оператор забирает только то, что находится в контейнерах, оставляя свалочные очаги на администрацию города.