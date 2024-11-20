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Posted 20 ноября, 10:06

Published 20 ноября, 10:06

Modified 20 ноября, 10:08

Updated 20 ноября, 10:08

Юрий Слюсарь лично оценил проблему с мусором в Шахтах

Врио губернатора Юрию Слюсарю показали заваленный мусором город Шахты

20 ноября 2024, 10:06
Фото: тг-канал Юрия Слюсаря. 1MI. Юрий Слюсарь лично оценил проблему с мусором в Шахтах
Врио губернатора Ростовской области приехал в Шахты с рабочим визитом. Юрий Слюсарь лично увидел коммунальные проблемы, о которых ему рассказывали жители в комментариях его telegram-канала.

Утром 19 ноября временно исполняющий обязанности главы региона приехал в город Шахты. Юрий Слюсарь увидел разбитые дороги, узнал о подтоплениях сточными водами, порывах канализации и кучи мусора.

— Лично убедился с вывозом мусора во всем городе, — рассказал после визита врио губернатора. — Займемся.

На видео исполняющий обязанности главы Шахт объясняет, что проблема появилась еще в 2023 году. По его словам, из-за непостоянного вывоза мусора образуются огромные кучи отходов рядом с переполненными баками. А после региональный оператор забирает только то, что находится в контейнерах, оставляя свалочные очаги на администрацию города.

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За некачественное обслуживание в адрес компании направлено уже больше 20 исков, но и это не помогает избавиться от мусора.

Юрий Слюсарь отметил, что в Шахтах действительно пытаются решить проблему, но ситуация заметно не улучшается. Врио губернатора предложил решать ее в корне: вникнуть, свести с текущими и плановыми бюджетами и устранить причину.

— [Нужно] подойти комплексно. Пусть это займет время, но даст полноценное решение, — поделился планами глава региона.

Проблемы с мусором наблюдаются не только в городе Шахты. Ранее RostovGazeta рассказывала об утопающем в мусоре Ростове.

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