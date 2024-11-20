«Все гниет и воняет»: почему в Ростовской области огромные проблемы с мусором

По словам урбаниста, региональный оператор заявлял, что отвечает только за чистоту мусорных жбанов на контейнерных площадках. А если жбаны чистые, но отходы валяются рядом, на контейнерной площадке или возле нее, то здесь вопросы уже не к региональному оператору, а к жителям.