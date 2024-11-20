«Все гниет и воняет»: почему в Ростовской области огромные проблемы с мусором

Posted 20 ноября, 11:55
Published 20 ноября, 11:55
Modified 20 ноября, 11:57
Updated 20 ноября, 11:57
По словам урбаниста, региональный оператор заявлял, что отвечает только за чистоту мусорных жбанов на контейнерных площадках. А если жбаны чистые, но отходы валяются рядом, на контейнерной площадке или возле нее, то здесь вопросы уже не к региональному оператору, а к жителям.
«Было бы правильнее обязать регионального оператора вывозить мусор не только из контейнеров, но и с контейнерной площадки и вокруг нее», — отмечает Артемий Зайцев.
Собеседник подчеркивает, что в теплое время года эта проблема в Ростове становится более актуальной. Образуется больше мусора, все вокруг гниет и воняет.
«Если вовремя не вывезли мусор, или недостаточно контейнеров, или контейнеры расположены не оптимально, так, что ближайшие переполнены, а дальние пустые, то люди неизбежно складируют мусор на контейнерной площадке. Никто не понесет обратно домой отходы когда мусорные жбаны переполнены», — объясняет урбанист.
Следовательно, по словам собеседника, на контейнерных площадках образуются горы отходов. А местные власти вынуждены дополнительно выделять средства на уборку мусора.
«Я замечаю, как в центре Ростова вокруг контейнерных площадок иногда убирают», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области растут горы мусора.