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Posted 20 ноября, 11:55

Published 20 ноября, 11:55

Modified 20 ноября, 11:57

Updated 20 ноября, 11:57

«Все гниет и воняет»: почему в Ростовской области огромные проблемы с мусором

«Все гниет и воняет»: почему в Ростовской области огромные проблемы с мусором

20 ноября 2024, 11:55
Фото: 1MI. «Все гниет и воняет»: почему в Ростовской области огромные проблемы с мусором

Урбанист Зайцев рассказал, почему Ростовская область погрязла в мусоре

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Эксклюзив
Урбанист Артемий Зайцев сообщил RostovGazeta, что в мусорном коллапсе в Ростовской области виноват тот, кто придумал глупую схему вывоза мусора и заключил договоры.

По словам урбаниста, региональный оператор заявлял, что отвечает только за чистоту мусорных жбанов на контейнерных площадках. А если жбаны чистые, но отходы валяются рядом, на контейнерной площадке или возле нее, то здесь вопросы уже не к региональному оператору, а к жителям.

«Было бы правильнее обязать регионального оператора вывозить мусор не только из контейнеров, но и с контейнерной площадки и вокруг нее», — отмечает Артемий Зайцев.

Собеседник подчеркивает, что в теплое время года эта проблема в Ростове становится более актуальной. Образуется больше мусора, все вокруг гниет и воняет.

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«Если вовремя не вывезли мусор, или недостаточно контейнеров, или контейнеры расположены не оптимально, так, что ближайшие переполнены, а дальние пустые, то люди неизбежно складируют мусор на контейнерной площадке. Никто не понесет обратно домой отходы когда мусорные жбаны переполнены», — объясняет урбанист.

Следовательно, по словам собеседника, на контейнерных площадках образуются горы отходов. А местные власти вынуждены дополнительно выделять средства на уборку мусора.

«Я замечаю, как в центре Ростова вокруг контейнерных площадок иногда убирают», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области растут горы мусора.

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