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Posted 20 ноября, 12:49

Published 20 ноября, 12:49

Modified 20 ноября, 12:51

Updated 20 ноября, 12:51

В детском саду Ростова-на-Дону у малышей обнаружили менингит

Вспышка менингита зафиксирована в детском саду в Ростове-на-Дону

20 ноября 2024, 12:49
Фото: Изображение Midjourney. В детском саду Ростова-на-Дону у малышей обнаружили менингит
Два случая заболевания менингитом зафиксированы среди воспитанников детского сада в Ростове-на-Дону, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замруководителя управления Роспотребнадзора по Ростовской области Екатерину Ерганову.

Два ребенка заболели менингитом в Ростове-на-Дону. Речь идет о воспитанниках детского сада №37 Октябрьского района. Напомним, что это то же самое дошкольное образовательное учреждение, в котором недавно произошла вспышка энтеровирусной инфекции.

Ерганова рассказала, что работа детсада приостановлена до 30 ноября из-за групповой заболеваемости энтеровирусной инфекцией, в том числе и двух случаев энтеровирусного менингита.

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Добавим, что менингит — это воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга. Заболевание опасно своим течением, высокой смертностью в остром периоде, а также последствиями: глухота, нарушение умственного развития, параличи и многое другое.

До этого в поликлинике донской столицы оценили вероятность массового заражения вирусом Коксаки.

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