Вспышка менингита зафиксирована в детском саду в Ростове-на-Дону

Два ребенка заболели менингитом в Ростове-на-Дону. Речь идет о воспитанниках детского сада №37 Октябрьского района. Напомним, что это то же самое дошкольное образовательное учреждение, в котором недавно произошла вспышка энтеровирусной инфекции.