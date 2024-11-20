Вспышка менингита зафиксирована в детском саду в Ростове-на-Дону

Posted 20 ноября, 12:49
Published 20 ноября, 12:49
Modified 20 ноября, 12:51
Updated 20 ноября, 12:51
Два ребенка заболели менингитом в Ростове-на-Дону. Речь идет о воспитанниках детского сада №37 Октябрьского района. Напомним, что это то же самое дошкольное образовательное учреждение, в котором недавно произошла вспышка энтеровирусной инфекции.
Ерганова рассказала, что работа детсада приостановлена до 30 ноября из-за групповой заболеваемости энтеровирусной инфекцией, в том числе и двух случаев энтеровирусного менингита.
Добавим, что менингит — это воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга. Заболевание опасно своим течением, высокой смертностью в остром периоде, а также последствиями: глухота, нарушение умственного развития, параличи и многое другое.
До этого в поликлинике донской столицы оценили вероятность массового заражения вирусом Коксаки.