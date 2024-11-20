ВТБ вошел в рейтинг ведущих российских работодателей за 2024 год

«В этом году ВТБ принял участие в рейтинге работодателей РБК в первый раз и сразу попал в число компаний с наиболее сильным брендом работодателя. Высокая оценка экспертного жюри рейтинга еще раз подтверждает, что ВТБ ведет активную работу по внедрению передовых HR-практик и предоставляет конкурентоспособные условия труда для своих сотрудников и потенциальных соискателей», — сказал руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент банка ВТБ Глеб Ермаков.