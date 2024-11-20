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Posted 20 ноября, 08:43

Published 20 ноября, 08:43

Modified 20 ноября, 08:43

Updated 20 ноября, 08:43

ВТБ вошел в рейтинг ведущих российских работодателей за 2024 год

ВТБ вошел в рейтинг ведущих российских работодателей за 2024 год

20 ноября 2024, 08:43
Фото: Изображение Midjourney.
ВТБ вошел в первую группу компаний-лидеров рейтинга российских работодателей по версии РБК. Всего в рейтинге приняли участие 206 компаний из разных секторов экономики России.

По результатам исследования участники были распределены по четырем группам. ВТБ продемонстрировал высокие показатели по всем критериям и попал в группу компаний с наивысшим результатом.

Рейтинг составлен на основе экспертной оценки данных о компаниях по нескольким критериям: сотрудники и условия труда, объем инвестиций в развитие бизнеса, социальная ответственность и деловая репутация компании. В рамках подготовки рейтинга сотрудники компаний также участвуют в анонимном опросе, который позволяет собрать информацию по уровню удовлетворённости сотрудников текущими условиями труда.

«В этом году ВТБ принял участие в рейтинге работодателей РБК в первый раз и сразу попал в число компаний с наиболее сильным брендом работодателя. Высокая оценка экспертного жюри рейтинга еще раз подтверждает, что ВТБ ведет активную работу по внедрению передовых HR-практик и предоставляет конкурентоспособные условия труда для своих сотрудников и потенциальных соискателей», — сказал руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент банка ВТБ Глеб Ермаков.

Ранее в этом месяце ВТБ был признан одним из лучших работодателей России, получив платиновый статус в рейтинге работодателей по версии журнала Forbes.

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