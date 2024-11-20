Юрий Слюсарь заявил о четырех беспилотниках, сбитых в Ростовской области

Posted 20 ноября, 05:13
Published 20 ноября, 05:13
Modified 20 ноября, 05:15
Updated 20 ноября, 05:15
Сначала стало известно об одном БПЛА, который удалось перехватить в районе Новошахтинска. Информация об этом появилась около 20:30 мск. Позже глава региона добавил, что число уничтоженных дронов выросло до двух. При этом средства ПВО продолжали работать.
Еще через некоторое время Юрий Слюсарь со ссылкой на Минобороны РФ заявил о четырех беспилотниках. Их сбили возле Новошахтинска и в Усть-Донецком районе (по два).
Как сообщала RostovGazeta, прошлая атака БПЛА была ночью 19 ноября. В тот раз над Ростовской областью перехватили 11 воздушных целей. Обломки одного из дронов взорвались, что привело к ранению одного человека.