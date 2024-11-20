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Posted 20 ноября, 05:13

Published 20 ноября, 05:13

Modified 20 ноября, 05:15

Updated 20 ноября, 05:15

Юрий Слюсарь заявил о четырех беспилотниках, сбитых в Ростовской области

Юрий Слюсарь заявил о четырех беспилотниках, сбитых в Ростовской области

20 ноября 2024, 05:13
Фото: Изображение Midjourney. Юрий Слюсарь заявил о четырех беспилотниках, сбитых в Ростовской области
В Ростовской области не прошло и суток, как снова повторилась атака беспилотников. Дроны сбили вечером 19 ноября, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в своем teltgram-канале.

Сначала стало известно об одном БПЛА, который удалось перехватить в районе Новошахтинска. Информация об этом появилась около 20:30 мск. Позже глава региона добавил, что число уничтоженных дронов выросло до двух. При этом средства ПВО продолжали работать.

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Еще через некоторое время Юрий Слюсарь со ссылкой на Минобороны РФ заявил о четырех беспилотниках. Их сбили возле Новошахтинска и в Усть-Донецком районе (по два).

Как сообщала RostovGazeta, прошлая атака БПЛА была ночью 19 ноября. В тот раз над Ростовской областью перехватили 11 воздушных целей. Обломки одного из дронов взорвались, что привело к ранению одного человека.

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