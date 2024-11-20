Здание дореволюционного отеля «Метрополь» сносят на Шаумяна в Ростове-на-Дону

На Шаумяна рабочие приступили к сносу знаний № 56 корпус А и № 58 корпус Б. Первый дом был построен еще в конце 19 века. В царские времена там располагался отель «Метрополь». В 2016 году здание признали аварийным и подлежащим сносу. Работы по его ликвидации начались в конце осени 2024 года. По завершении процесса городу перейдет 652 квадратных метра земли.