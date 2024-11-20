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Posted 20 ноября, 19:25

Published 20 ноября, 19:25

Modified 20 ноября, 19:27

Updated 20 ноября, 19:27

Старинные дома сносят на Шаумяна в Ростове-на-Дону

Здание дореволюционного отеля «Метрополь» сносят на Шаумяна в Ростове-на-Дону

20 ноября 2024, 19:25
Фото: 1MI. Старинные дома сносят на Шаумяна в Ростове-на-Дону
На улице Шаумяна в Ростове-на-Дону сносят два здания, который находятся по соседству от дома известной балерины Феи Балабиной, пишет «Блокнот Ростов».

На Шаумяна рабочие приступили к сносу знаний № 56 корпус А и № 58 корпус Б. Первый дом был построен еще в конце 19 века. В царские времена там располагался отель «Метрополь». В 2016 году здание признали аварийным и подлежащим сносу. Работы по его ликвидации начались в конце осени 2024 года. По завершении процесса городу перейдет 652 квадратных метра земли.

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Видео: 1MI. Старинные дома сносят на Шаумяна в Ростове-на-Дону

Здание №58 корпус Б не имеет интересной предыстории, в отличие от корпуса А — там родилась и проживала до 1924 года выдающаяся русская балерина Фея Балабина. Безызвестный корпус был признан аварийным в 2018 году. Однако снос начали сейчас. После него останется земельный участок площадью 200 «квадратов».

Добавим, что здание, находящееся по адресу улица Шаумяна, 58 корпус А является объектом культурного наследия.

Ранее стала известна судьба скандального дома на Станиславского, 103 в Ростове-на-Дону.

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