Posted 20 ноября, 19:25
Published 20 ноября, 19:25
Modified 20 ноября, 19:27
Updated 20 ноября, 19:27
На Шаумяна рабочие приступили к сносу знаний № 56 корпус А и № 58 корпус Б. Первый дом был построен еще в конце 19 века. В царские времена там располагался отель «Метрополь». В 2016 году здание признали аварийным и подлежащим сносу. Работы по его ликвидации начались в конце осени 2024 года. По завершении процесса городу перейдет 652 квадратных метра земли.
Здание №58 корпус Б не имеет интересной предыстории, в отличие от корпуса А — там родилась и проживала до 1924 года выдающаяся русская балерина Фея Балабина. Безызвестный корпус был признан аварийным в 2018 году. Однако снос начали сейчас. После него останется земельный участок площадью 200 «квадратов».
Добавим, что здание, находящееся по адресу улица Шаумяна, 58 корпус А является объектом культурного наследия.
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