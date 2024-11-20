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Posted 20 ноября, 07:52

Published 20 ноября, 07:52

Modified 20 ноября, 07:52

Updated 20 ноября, 07:52

Жители Белгорода и Курска сэкономили 500 млн рублей в рамках гуманитарной кампании

Жители Белгорода и Курска сэкономили 500 млн рублей в рамках гуманитарной кампании

20 ноября 2024, 07:52
Фото: Изображение Midjourney.
Классифайд Авито подвел итоги гуманитарной кампании, которую проводил с 9 августа по 31 октября для жителей Курской и Белгородской областей.

Жители этих регионов могли воспользоваться доставкой за 1 рубль, найти бесплатное жилье, трудоустроиться с проживанием, купить товары по символической цене. В течение почти трех месяцев куряне и белгородцы оформили около 400 тысяч заказов с доставкой за 1 рубль, таким образом сэкономив 60 миллионов рублей на логистике. А итоговая скидка на товары, приобретенные по символической цене в 1–10 рублей, составила свыше 539 миллионов рублей.

Количество объявлений о предоставлении жителям пострадавших регионов бесплатного жилья превысило полторы тысячи. Число предложений о работе с проживанием или компенсацией за жилье по всей стране составило 1,6 миллиона.

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