Жители Белгорода и Курска сэкономили 500 млн рублей в рамках гуманитарной кампании

Жители этих регионов могли воспользоваться доставкой за 1 рубль, найти бесплатное жилье, трудоустроиться с проживанием, купить товары по символической цене. В течение почти трех месяцев куряне и белгородцы оформили около 400 тысяч заказов с доставкой за 1 рубль, таким образом сэкономив 60 миллионов рублей на логистике. А итоговая скидка на товары, приобретенные по символической цене в 1–10 рублей, составила свыше 539 миллионов рублей.