Альтернативный участок М-4 под Ростовом обещают отремонтировать до конца года

Posted 21 ноября, 07:45
Published 21 ноября, 07:45
Modified 21 ноября, 07:47
Updated 21 ноября, 07:47
Ремонт альтернативного отрезка протяженностью около 19 километров обсудили в ходе форума «Транспорт России», который состоялся в Москве. По расчетам экспертов, завершить реконструкцию трассы в Аксайском районе планируют до конца 2024 года.
В это же время хотят закончить ремонт двух путепроводов, расположенных на 1056-м и 1060-м километрах. Первый находится в районе развязки перед ТРЦ «Мега», второй — на улице Западной в Аксае.
Ранее отремонтировали участок от границы с Воронежской областью до города Каменска-Шахтинского (777-й — 933-й километры). Магистраль частично расширили до шести полос. В планах — восстановить отрезок от Каменска до Аксая. Это обойдется примерно в 100 миллиардов рублей.