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Posted 21 ноября, 07:45

Published 21 ноября, 07:45

Modified 21 ноября, 07:47

Updated 21 ноября, 07:47

Альтернативный участок М-4 под Ростовом обещают отремонтировать до конца года

Альтернативный участок М-4 под Ростовом обещают отремонтировать до конца года

21 ноября 2024, 07:45
Фото: ГК «Автодор». Альтернативный участок М-4 под Ростовом обещают отремонтировать до конца года
Альтернативный участок трассы М-4 «Дон» под Ростовом пообещали отремонтировать до конца декабря, сообщает Автодор.

Ремонт альтернативного отрезка протяженностью около 19 километров обсудили в ходе форума «Транспорт России», который состоялся в Москве. По расчетам экспертов, завершить реконструкцию трассы в Аксайском районе планируют до конца 2024 года.

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В это же время хотят закончить ремонт двух путепроводов, расположенных на 1056-м и 1060-м километрах. Первый находится в районе развязки перед ТРЦ «Мега», второй — на улице Западной в Аксае.

Ранее отремонтировали участок от границы с Воронежской областью до города Каменска-Шахтинского (777-й — 933-й километры). Магистраль частично расширили до шести полос. В планах — восстановить отрезок от Каменска до Аксая. Это обойдется примерно в 100 миллиардов рублей.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Москва#Каменск-Шахтинский#Ремонт#Реконструкция#Аксайский район#М-4#Ростов#Воронежская область#Трасса#Форум
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