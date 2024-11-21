Арктический воздух принесет мороз до -2 и снег в Ростов-на-Дону

Posted 21 ноября, 14:42
Published 21 ноября, 14:42
Modified 21 ноября, 14:59
Updated 21 ноября, 14:59
По данным прогноза, в субботу, 23 ноября, кратковременно установится тёплая погода, температура повысится до +18 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный при порывах 15-20 метров в секунду. Во второй половине дня ростовчан ожидают дожди.
24 ноября из-за вторжения арктического воздуха ожидается понижение температуры до -2 градусов. Синоптики сообщают об осадках в виде дождя и снега.
«Местами сильные осадки, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, по северу метель», — сообщает служба.
Ветер будет дуть юго-восточный с порывами 15-18 метров в секунду.
25 ноября, по данным УГМС, снег и дождь продолжат идти. Ветер в этот день будет северо-западный, местами ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Северо-Кавказское УГМС также предупреждает о понижении уровня воды в Дону.