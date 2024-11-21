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Posted 21 ноября, 14:42

Published 21 ноября, 14:42

Modified 21 ноября, 14:59

Updated 21 ноября, 14:59

На выходных в Ростове ожидается резкое похолодание

Арктический воздух принесет мороз до -2 и снег в Ростов-на-Дону

21 ноября 2024, 14:42
Фото: rostovgazeta.ru. На выходных в Ростове ожидается резкое похолодание
В период с 23 по 25 ноября ростовчан ждет потепление, а затем — резкое понижение температуры, снег и дождь. Об этом сообщили в службе Северо-Кавказского УГМС.

По данным прогноза, в субботу, 23 ноября, кратковременно установится тёплая погода, температура повысится до +18 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный при порывах 15-20 метров в секунду. Во второй половине дня ростовчан ожидают дожди.
24 ноября из-за вторжения арктического воздуха ожидается понижение температуры до -2 градусов. Синоптики сообщают об осадках в виде дождя и снега.

«Местами сильные осадки, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, по северу метель», — сообщает служба.

Ветер будет дуть юго-восточный с порывами 15-18 метров в секунду.
25 ноября, по данным УГМС, снег и дождь продолжат идти. Ветер в этот день будет северо-западный, местами ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Северо-Кавказское УГМС также предупреждает о понижении уровня воды в Дону.

Ранее RostovGazeta писала о погоде на 21 и 22 ноября.

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