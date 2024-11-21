Арктический воздух принесет мороз до -2 и снег в Ростов-на-Дону

Ветер будет дуть юго-восточный с порывами 15-18 метров в секунду.

25 ноября, по данным УГМС, снег и дождь продолжат идти. Ветер в этот день будет северо-западный, местами ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Северо-Кавказское УГМС также предупреждает о понижении уровня воды в Дону.