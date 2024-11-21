Банк «Центр-инвест» стал партнером «Международной модели ООН РГЭУ (РИНХ)»

Во время торжественного открытия с приветственной речью к делегатам и гостям конференции выступила председатель правления банка «Центр-инвест» Лидия Симонова. Она отметила, что во время конференции участникам придется принять резолюцию. Подходить к этому процессу необходимо так, как это делает банк «Центр-инвест», принимающий стратегические решения с учетом интересов как нынешних, так и будущих поколений. Банк подписал Принципы ответственного бизнеса Финансовой инициативы программы ООН по охране окружающей среды. Для компании социальная ответственность бизнеса — это не просто модный тренд, а осознанный путь к устойчивому развитию, акцентирующий внимание на управлении экологическими, социальными и управленческими рисками (ESG).