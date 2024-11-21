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Posted 21 ноября, 13:45

Published 21 ноября, 13:45

Modified 21 ноября, 13:49

Updated 21 ноября, 13:49

Банк «Центр-инвест» стал партнером «Международной модели ООН РГЭУ (РИНХ)»

Банк «Центр-инвест» стал партнером «Международной модели ООН РГЭУ (РИНХ)»

21 ноября 2024, 13:45
Фото: Пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест».
С 18 по 20 ноября текущего года в Ростове-на-Дону прошла научно-практическая конференция «Международная модель ООН РГЭУ (РИНХ)». В качестве финансового партнера события выступил банк «Центр-инвест».
«Модель ООН» объединяет в себе элементы конференции и научно-практической деловой игры, в процессе которой имитируется работа реальных органов и комитетов ООН, основываясь на обсуждении актуальных мировых вопросов. Этот уникальный проект предоставляет молодым людям возможность развить свои способности в различных областях, найти своё призвание и стать активными членами современного общества. Среди участников были учащиеся и студенты из Ростовской области и Ставрополья. Организацию мероприятия осуществила кафедра мировой экономики и международных отношений РГЭУ (РИНХ).

Во время торжественного открытия с приветственной речью к делегатам и гостям конференции выступила председатель правления банка «Центр-инвест» Лидия Симонова. Она отметила, что во время конференции участникам придется принять резолюцию. Подходить к этому процессу необходимо так, как это делает банк «Центр-инвест», принимающий стратегические решения с учетом интересов как нынешних, так и будущих поколений. Банк подписал Принципы ответственного бизнеса Финансовой инициативы программы ООН по охране окружающей среды. Для компании социальная ответственность бизнеса — это не просто модный тренд, а осознанный путь к устойчивому развитию, акцентирующий внимание на управлении экологическими, социальными и управленческими рисками (ESG).

Работа «Модели ООН» проходит в рамках двух комитетов: 1. Генеральная Ассамблея ООН на русском языке с темой «Создание глобальных контуров обеспечения ответственной разработки и использования искусственного интеллекта». 2. Комитет BRICS+ на английском языке с темой «Раскрытие сложностей и возможностей формирующегося многополярного мирового порядка»*.

* Unravelling Complexities and Opportunities of the Emerging Multipolar World Order.

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