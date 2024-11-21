Бензин в Ростовской области стал стоить почти 78 рублей за литр

Согласно информации службы статистики на 18 ноября, в среднем по Ростовской области автомобильный бензин за неделю подорожал на 32 копейки — до 60,77 рубля за литр. Горючее марки АИ-92 выросло в цене на 36 копеек. Теперь его можно купить в среднем за 54,51 рубля.