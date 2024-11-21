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Posted 21 ноября, 11:10

Published 21 ноября, 11:10

Modified 21 ноября, 11:12

Updated 21 ноября, 11:12

Цены на бензин в Ростовской области приближаются к 80 рублям за литр

Бензин в Ростовской области стал стоить почти 78 рублей за литр

21 ноября 2024, 11:10
Фото: 1MI. Цены на бензин в Ростовской области приближаются к 80 рублям за литр
За неделю средние цены на автомобильное топливо в Ростовской области снова незначительно выросли, информирует Росстат.

Согласно информации службы статистики на 18 ноября, в среднем по Ростовской области автомобильный бензин за неделю подорожал на 32 копейки — до 60,77 рубля за литр. Горючее марки АИ-92 выросло в цене на 36 копеек. Теперь его можно купить в среднем за 54,51 рубля.

Средняя стоимость бензина АИ-95 выросла на 27 копеек и составила 60,78 рубля за литр. Топливо марки АИ-98 подорожало на 32 копейки до 77,49 рубля. Дизель стал дороже в среднем на 38 копеек и стоит теперь 64,09 рубля за литр.

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Добавим, что в Ростовской области зафиксированы одни из самых низких цен на топливо в ЮФО.

Ранее стало известно, что каждый третий житель Ростовской области зарабатывает меньше 30 тысяч рублей.

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