Больше сотни автобусов оказались не готовы к зиме в Ростове-на-Дону

Тем временем 110 автобусов оказались не готовы к таким погодным условиям. Если систему отопления не отремонтируют или не заменят в ближайшие дни, пассажиры попросту замерзнут в пути. Не беда, если нужно проехать несколько остановок. Но вот тем, кто добирается на учебу или работу через весь город, стоит одеться потеплее. Скорее всего, в салоне будет холодно так же, как и на улице.