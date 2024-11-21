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Posted 21 ноября, 19:08

Published 21 ноября, 19:08

Modified 21 ноября, 19:10

Updated 21 ноября, 19:10

Неисправность отопительной системы обнаружили в 110 ростовских автобусах

Больше сотни автобусов оказались не готовы к зиме в Ростове-на-Дону

21 ноября 2024, 19:08
Фото: 1MI. Неисправность отопительной системы обнаружили в 110 ростовских автобусах
В Ростове на маршруты выходит больше ста автобусов с неисправной отопительной системой. Как сообщил директор департамента транспорта города Вадим Шкабарня, проверки подвижного состава систематически проводят с конца октября.

По прогнозу погоды через несколько дней, 24 ноября погода в Ростовской области резко изменится. Температура воздуха упадет с +9…+14 градусов до 0…+5. Кроме того, ожидается метель.

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Тем временем 110 автобусов оказались не готовы к таким погодным условиям. Если систему отопления не отремонтируют или не заменят в ближайшие дни, пассажиры попросту замерзнут в пути. Не беда, если нужно проехать несколько остановок. Но вот тем, кто добирается на учебу или работу через весь город, стоит одеться потеплее. Скорее всего, в салоне будет холодно так же, как и на улице.

Во время рейдов проверяли также состояние шин, уплотнителей дверей, форточек и вентиляционных люков. В результате выявили 176 нарушений.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Автобусы#Пассажиры#Отопление#Погода#Транспорт#Ремонт#Проверки#Нарушения#Холод
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