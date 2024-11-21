Больше сотни автобусов оказались не готовы к зиме в Ростове-на-Дону

Posted 21 ноября, 19:08
Published 21 ноября, 19:08
Modified 21 ноября, 19:10
Updated 21 ноября, 19:10
По прогнозу погоды через несколько дней, 24 ноября погода в Ростовской области резко изменится. Температура воздуха упадет с +9…+14 градусов до 0…+5. Кроме того, ожидается метель.
Тем временем 110 автобусов оказались не готовы к таким погодным условиям. Если систему отопления не отремонтируют или не заменят в ближайшие дни, пассажиры попросту замерзнут в пути. Не беда, если нужно проехать несколько остановок. Но вот тем, кто добирается на учебу или работу через весь город, стоит одеться потеплее. Скорее всего, в салоне будет холодно так же, как и на улице.
Во время рейдов проверяли также состояние шин, уплотнителей дверей, форточек и вентиляционных люков. В результате выявили 176 нарушений.