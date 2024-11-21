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Posted 21 ноября, 15:35

Published 21 ноября, 15:35

Modified 21 ноября, 15:35

Updated 21 ноября, 15:35

Бюджет ФОМС на следующие три года предполагает увеличение объемов медицинской помощи

Бюджет ФОМС на следующие три года предполагает увеличение объемов медицинской помощи

21 ноября 2024, 15:35
Фото: 1MI.
Госдума одобрила бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2025–2027 годы. Этот документ охватывает важные направления оказания медицинской помощи, такие как онкологическая помощь и поддержка новых регионов.

Как сообщает телевидение Государственной думы РФ, бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2025–2027 годы сформирован с дефицитом. Ожидаемые поступления фонда составят 4,339 трлн рублей в 2025 году, 4,778 трлн рублей в 2026 году и 5,162 трлн рублей в 2027 году. В то же время расходы запланированы на уровне 4,476 трлн рублей, 4,833 трлн рублей и 5,163 трлн рублей соответственно. Таким образом, дефицит составит 136,6 млрд рублей в 2025 году, 55,4 млрд рублей в 2026 году и 0,8 млрд рублей в 2027 году, пишет ria.ru.

По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, новый бюджет не только сохранит объемы предоставления медицинских услуг, но и позволит увеличить финансирование таких значимых направлений, как лечение онкологии, сердечно-сосудистая хирургия, профилактические программы и терапия гепатита C. Это те области, которые непосредственно оказывают влияние на снижение уровня смертности и увеличение продолжительности жизни.

Илья Баланин, выступая на пленарном заседании Госдумы, отметил важность принятия данного бюджета. ФОМС планирует софинансировать заработные платы сотрудников здравоохранения и выплаты за онкологическую диагностику, а также оказывать поддержку в оказании медпомощи в новых регионах.

На финансирование специализированной помощи федеральными клиниками в рамках базовой программы ОМС выделят 250,9 миллиарда рублей на 2025 год, 270,3 миллиарда рублей на 2026 год и 288,6 миллиарда рублей на 2027 год.

Также предлагается заложить в бюджет фонда суммы нормированного страхового запаса на следующие годы: в 2025 году — 425,5 миллиарда рублей, в 2026 году — 470 миллиардов рублей и в 2027 году — 504,7 миллиарда рублей.

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