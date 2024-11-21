Что известно о новейшей ракетной системе «Орешник», которую применила Россия

Posted 21 ноября, 20:35
Published 21 ноября, 20:35
Modified 21 ноября, 20:37
Updated 21 ноября, 20:37
Глава государства отметил, что новая ракетная система не имеет средств противодействия. Скорость этого оружия настолько высока, что системы ПВО и противоракетной обороны не могут его перехватить.
— Ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов — это 2,5-3 километра в секунду. Современная, имеющаяся в мире система противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе, подобные ракеты не перехватывают. Это исключено, — подчеркнул Владимир Путин.
Президент добавил, что именно по этой причине в случае необходимости и в качестве ответных мер мирным жителям заранее предложат покинуть опасные зоны. Цели планируют называть открыто и публично, без опасения противодействия со стороны противника.
Ранее RostovGazeta сообщала об атаке беспилотников на Ростовскую область. Один из сбитых дронов упал на промышленный объект в Константиновском районе, что привело к пожару.