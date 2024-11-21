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Posted 21 ноября, 20:35

Published 21 ноября, 20:35

Modified 21 ноября, 20:37

Updated 21 ноября, 20:37

Владимир Путин рассказал о новой баллистической ракете «Орешник»

Что известно о новейшей ракетной системе «Орешник», которую применила Россия

21 ноября 2024, 20:35
Фото: 1MI. Владимир Путин рассказал о новой баллистической ракете «Орешник»

Владимир Путин рассказал о новой баллистической ракете «Орешник»

Президент России в ходе заявления 21 ноября рассказал о характеристиках новейшей отечественной ракеты. Одной из таких ВС РФ применили в ответ на использование Украиной зарубежных ракет Storm Shadow (SCALP) и ATACMS.

Глава государства отметил, что новая ракетная система не имеет средств противодействия. Скорость этого оружия настолько высока, что системы ПВО и противоракетной обороны не могут его перехватить.

— Ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов — это 2,5-3 километра в секунду. Современная, имеющаяся в мире система противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе, подобные ракеты не перехватывают. Это исключено, — подчеркнул Владимир Путин.
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Президент добавил, что именно по этой причине в случае необходимости и в качестве ответных мер мирным жителям заранее предложат покинуть опасные зоны. Цели планируют называть открыто и публично, без опасения противодействия со стороны противника.

Ранее RostovGazeta сообщала об атаке беспилотников на Ростовскую область. Один из сбитых дронов упал на промышленный объект в Константиновском районе, что привело к пожару.

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#Евгения Волкова#Россия#Ростов-на-Дону#ПВО#Украина#Владимир Путин#Storm Shadow#Президент России#ATACMS#Противоракетная оборона
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