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Posted 21 ноября, 16:12

Published 21 ноября, 16:12

Modified 21 ноября, 16:13

Updated 21 ноября, 16:13

В среднем 71% от нормативного количества общественного транспорта выходит сейчас в Ростове на маршруты

Дефицит общественного транспорта в Ростове достиг почти 30%

21 ноября 2024, 16:12
Фото: 1MI. В среднем 71% от нормативного количества общественного транспорта выходит сейчас в Ростове на маршруты
В среднем 71% от нормативного количества общественного транспорта выходит сейчас в Ростове на маршруты, сообщили в горадминистрации.

Таким образом, нехватка автобусов на линиях составляет практически 30%. При этом власти уточняют, что есть маршруты, где выходят 100% автобусов от необходимого количества, и маршруты, где дефицит транспорта достигает 60%.

«Понятно, есть нехватка водителей, они могут заболеть, но почему на „вкусных“ маршрутах транспорт ходит как часы, а на остальных его ждать — не дождёшься?» — заявил на заседании в гордуме депутат Александр Фетисов.

Парламентарии призвали чиновников лучше контролировать перевозчиков и перераспределять транспорт по маршрутам в случае необходимости.

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Ранее сообщалось, что на общественный транспорт в Ростовской области выделят 7,6 миллиарда рублей.

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