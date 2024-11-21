Дефицит общественного транспорта в Ростове достиг почти 30%

Posted 21 ноября, 16:12
Published 21 ноября, 16:12
Modified 21 ноября, 16:13
Updated 21 ноября, 16:13
Таким образом, нехватка автобусов на линиях составляет практически 30%. При этом власти уточняют, что есть маршруты, где выходят 100% автобусов от необходимого количества, и маршруты, где дефицит транспорта достигает 60%.
«Понятно, есть нехватка водителей, они могут заболеть, но почему на „вкусных“ маршрутах транспорт ходит как часы, а на остальных его ждать — не дождёшься?» — заявил на заседании в гордуме депутат Александр Фетисов.
Парламентарии призвали чиновников лучше контролировать перевозчиков и перераспределять транспорт по маршрутам в случае необходимости.