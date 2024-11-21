Девочка-подросток жестоко избила сверстницу у здания школы в Ростовской области

Инцидент произошёл 14 ноября в селе Богородицкое в школе №20. 16-летняя ученица повздорила с 15-летней девочкой. Словесный конфликт перерос в драку прямо на территории школы. Старшеклассница жестоко избила девочку. Помощь пострадавшей оказывали врачи. По некоторым данным, она получила черепно-мозговую травму и ушиб ребра.