Девочка-подросток жестоко избила сверстницу у здания школы в Ростовской области

Posted 21 ноября, 12:08
Published 21 ноября, 12:08
Modified 21 ноября, 12:10
Updated 21 ноября, 12:10
Инцидент произошёл 14 ноября в селе Богородицкое в школе №20. 16-летняя ученица повздорила с 15-летней девочкой. Словесный конфликт перерос в драку прямо на территории школы. Старшеклассница жестоко избила девочку. Помощь пострадавшей оказывали врачи. По некоторым данным, она получила черепно-мозговую травму и ушиб ребра.
Полиция провела беседу с участницами конфликта и их родителями, «чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем».
Информацию о драке передали в комиссию по делам несовершеннолетних.