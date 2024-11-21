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Posted 21 ноября, 12:08

Published 21 ноября, 12:08

Modified 21 ноября, 12:10

Updated 21 ноября, 12:10

Девочка-подросток жестоко избила сверстницу у здания школы в Ростовской области

Девочка-подросток жестоко избила сверстницу у здания школы в Ростовской области

21 ноября 2024, 12:08
Фото: rostovgazeta.ru. Девочка-подросток жестоко избила сверстницу у здания школы в Ростовской области
В Песчанокопском районе девочка-подросток избила на территории школы сверстницу, подтвердили в управлении МВД по Ростовской области.

Инцидент произошёл 14 ноября в селе Богородицкое в школе №20. 16-летняя ученица повздорила с 15-летней девочкой. Словесный конфликт перерос в драку прямо на территории школы. Старшеклассница жестоко избила девочку. Помощь пострадавшей оказывали врачи. По некоторым данным, она получила черепно-мозговую травму и ушиб ребра.

Полиция провела беседу с участницами конфликта и их родителями, «чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем».

Информацию о драке передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

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Ранее Екатерина Мизулина раскритиковала школы в Ростове из-за угроз в электронных дневниках.

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