Городской Дептранс проверил готовность к работе в зимнее время еще одного перевозчика

Posted 21 ноября, 08:21
Published 21 ноября, 08:21
Modified 21 ноября, 08:23
Updated 21 ноября, 08:23
— Перед выпуском подвижного состава на линию специалисты Департамента транспорта совместно с Отделом Госавтоинспекции УМВД России по городу Ростову-на-Дону провели проверку предприятия ООО «Янтарь 1», которое обслуживает автобусные маршруты № 10, 25, 29, 51, 61, 65, 65а, 67, 74, 83, — отметил директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону Вадим Шкабарня. — Подобные проверки продолжим, так как они имеют большое значение и помогают улучшить работу транспорта.
Комплекс контрольных мероприятий по работе транспортных компаний нашего города осуществляется с конца октября текущего года. За это время сотрудники городского дептранса уже проверили работу автопарка нескольких предприятий и у каждого из перевозчиков были найдены нарушения, которые специалисты департамента поручили устранить в срок. В ООО «Янтарь 1» проверка выявила более 55 транспортных средств с неисправностями.
Проверяющие как и ранее, делали акцент на исправности работы системы отопления в салоне, внутреннего электронного информационного табло, на наличии внутренней экипировки, и целостности напольного покрытия, исправности приспособлений для перевозки маломобильных групп населения и другое.
По итогу выявленных нарушений, перевозчику поручили в оперативном порядке их устранить.
В департаменте транспорта Ростова напомнили, что подобные проверки будут проведены во всех транспортных предприятиях, обслуживающих муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах города.
Администрация города обращает внимание пассажиров, что в случае выявления нарушений на общественном пассажирском транспорте, для оперативного принятия мер необходимо обращаться в кол-центр Городского центра управления перевозками по номеру: 8 (800) 222-76-76 (звонок бесплатный). При этом, необходимо сообщить маршрут, государственный регистрационный номер транспортного средства, дату и время поездки.