Городской Дептранс проверил готовность к работе в зимнее время еще одного перевозчика

Комплекс контрольных мероприятий по работе транспортных компаний нашего города осуществляется с конца октября текущего года. За это время сотрудники городского дептранса уже проверили работу автопарка нескольких предприятий и у каждого из перевозчиков были найдены нарушения, которые специалисты департамента поручили устранить в срок. В ООО «Янтарь 1» проверка выявила более 55 транспортных средств с неисправностями.