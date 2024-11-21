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Posted 21 ноября, 08:21

Published 21 ноября, 08:21

Modified 21 ноября, 08:23

Updated 21 ноября, 08:23

Городской Дептранс проверил готовность к работе в зимнее время еще одного перевозчика

Городской Дептранс проверил готовность к работе в зимнее время еще одного перевозчика

21 ноября 2024, 08:21
Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону.
Комплексные мероприятия по контролю предоставления качественных транспортных услуг в осенне-зимний период 2024–2025 гг продолжаются на площадках городских перевозчиков. На этот раз департамент транспорта совместно с ГАИ проверили выпуск на линию подвижного состава предприятия ООО «Янтарь 1».

— Перед выпуском подвижного состава на линию специалисты Департамента транспорта совместно с Отделом Госавтоинспекции УМВД России по городу Ростову-на-Дону провели проверку предприятия ООО «Янтарь 1», которое обслуживает автобусные маршруты № 10, 25, 29, 51, 61, 65, 65а, 67, 74, 83, — отметил директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону Вадим Шкабарня. — Подобные проверки продолжим, так как они имеют большое значение и помогают улучшить работу транспорта.

Комплекс контрольных мероприятий по работе транспортных компаний нашего города осуществляется с конца октября текущего года. За это время сотрудники городского дептранса уже проверили работу автопарка нескольких предприятий и у каждого из перевозчиков были найдены нарушения, которые специалисты департамента поручили устранить в срок. В ООО «Янтарь 1» проверка выявила более 55 транспортных средств с неисправностями.

Проверяющие как и ранее, делали акцент на исправности работы системы отопления в салоне, внутреннего электронного информационного табло, на наличии внутренней экипировки, и целостности напольного покрытия, исправности приспособлений для перевозки маломобильных групп населения и другое.

По итогу выявленных нарушений, перевозчику поручили в оперативном порядке их устранить.

В департаменте транспорта Ростова напомнили, что подобные проверки будут проведены во всех транспортных предприятиях, обслуживающих муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах города.

Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону

Администрация города обращает внимание пассажиров, что в случае выявления нарушений на общественном пассажирском транспорте, для оперативного принятия мер необходимо обращаться в кол-центр Городского центра управления перевозками по номеру: 8 (800) 222-76-76 (звонок бесплатный). При этом, необходимо сообщить маршрут, государственный регистрационный номер транспортного средства, дату и время поездки.

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