Итоги дня: дрон спровоцировал пожар на Дону, а в МВД Таганрога прошли громкие обыски

Posted 21 ноября, 15:25
Published 21 ноября, 15:25
Modified 21 ноября, 15:27
Updated 21 ноября, 15:27
Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил об атаке беспилотников на Ростовскую область рано утром 21 ноября. Первую воздушную цель перехватили в небе над Мясниковский районом. В результате работы ПВО никто не пострадал, не зафиксировали и разрушений.
Ещё один беспилотник атаковал под утро Константиновский район. В результате загорелось одно из промышленных предприятий муниципалитета. Никто из работников не пострадал. Пламя на площади в пять квадратных метров потушили спасатели.
Издание 1рнд со ссылкой на свои источники пишет, что сотрудники ФСБ нагрянули с обысками домой и на рабочее место к главе Управления МВД по Таганрогу Владимиру Грекову. Обыски могут быть связаны с делом аксайских гаишников. Греков до назначения в Таганрог занимал пост начальника Управления МВД Аксая.
В августе силовики уже задержали начальника ГИБДД Аксайского района за крышевание штрафстоянки. В ФСБ о его преступной деятельности сообщили собственные подчинённые.
Владимир Греков занял пост начальника Управления МВД по Таганрогу в апреле 2024 года. Личному составу его представил тогдашний глава городской администрации Андрей Фатеев.
Официально об обысках у Грекова и его возможном участии в уголовном деле не сообщалось.
Власти Ростова расторгли контракт на благоустройство парка «Дружба» на Северном. На портале «Спарк-Маркет» указано, что такое решение чиновники приняли из-за срыва сроков работ.
Контракт подписали ещё два года назад со ставропольской компанией «Автомагистраль СК». Подрядчика обязали оборудовать инженерные сети (электро-, водо- и теплоснабжение) во всём парке, часть проездов, тротуаров, площадок и многое другое. «Автомагистраль СК» получила от властей большую часть суммы за работы — почти 380 миллионов рублей.
Благоустройство, согласно контракту, завершалось 20 ноября 2024 года. Но работы не подошли даже к своей середине.
По решению суда, контракт на благоустройство расторгнут. Но разбирательства на этом не закончились. «Автомагистраль СК» подала иск к дирекции парка «Дружба». Первое заседание по делу назначено уже на 17 декабря.