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Posted 21 ноября, 15:25

Published 21 ноября, 15:25

Modified 21 ноября, 15:27

Updated 21 ноября, 15:27

Итоги дня: дрон спровоцировал пожар на Дону, а в МВД Таганрога прошли громкие обыски

Итоги дня: дрон спровоцировал пожар на Дону, а в МВД Таганрога прошли громкие обыски

21 ноября 2024, 15:25
Фото: rostovgazeta.ru. Итоги дня: дрон спровоцировал пожар на Дону, а в МВД Таганрога прошли громкие обыски
Ростовскую область снова атаковали беспилотники, в МВД Таганрога прошли обыски по громкому уголовному делу, а власти Ростова расторгли контракт с подрядчиком многострадального парка «Дружба».

Пожар после атаки

Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил об атаке беспилотников на Ростовскую область рано утром 21 ноября. Первую воздушную цель перехватили в небе над Мясниковский районом. В результате работы ПВО никто не пострадал, не зафиксировали и разрушений.

Ещё один беспилотник атаковал под утро Константиновский район. В результате загорелось одно из промышленных предприятий муниципалитета. Никто из работников не пострадал. Пламя на площади в пять квадратных метров потушили спасатели.

Промышленный объект загорелся после падения беспилотника в Ростовской области
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Обыски в Управлении МВД

Издание 1рнд со ссылкой на свои источники пишет, что сотрудники ФСБ нагрянули с обысками домой и на рабочее место к главе Управления МВД по Таганрогу Владимиру Грекову. Обыски могут быть связаны с делом аксайских гаишников. Греков до назначения в Таганрог занимал пост начальника Управления МВД Аксая.

В августе силовики уже задержали начальника ГИБДД Аксайского района за крышевание штрафстоянки. В ФСБ о его преступной деятельности сообщили собственные подчинённые.

Владимир Греков занял пост начальника Управления МВД по Таганрогу в апреле 2024 года. Личному составу его представил тогдашний глава городской администрации Андрей Фатеев.

Официально об обысках у Грекова и его возможном участии в уголовном деле не сообщалось.

Греков до назначения в Таганрог занимал пост начальника Управления МВД Аксая.Греков до назначения в Таганрог занимал пост начальника Управления МВД Аксая.
Греков до назначения в Таганрог занимал пост начальника Управления МВД Аксая.. Фото: Тг- канал главы администрации Таганрога
Обыски прошли у начальника Управления МВД по Таганрогу. Что об этом известно?
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«Дружбы» не вышло

Власти Ростова расторгли контракт на благоустройство парка «Дружба» на Северном. На портале «Спарк-Маркет» указано, что такое решение чиновники приняли из-за срыва сроков работ.

Контракт подписали ещё два года назад со ставропольской компанией «Автомагистраль СК». Подрядчика обязали оборудовать инженерные сети (электро-, водо- и теплоснабжение) во всём парке, часть проездов, тротуаров, площадок и многое другое. «Автомагистраль СК» получила от властей большую часть суммы за работы — почти 380 миллионов рублей.

Благоустройство, согласно контракту, завершалось 20 ноября 2024 года. Но работы не подошли даже к своей середине.

Благоустройство, согласно контракту, должны были закончить 20 ноября 2024 года.Благоустройство, согласно контракту, должны были закончить 20 ноября 2024 года.
Благоустройство, согласно контракту, должны были закончить 20 ноября 2024 года.. Фото: rostov-gorod.ru

По решению суда, контракт на благоустройство расторгнут. Но разбирательства на этом не закончились. «Автомагистраль СК» подала иск к дирекции парка «Дружба». Первое заседание по делу назначено уже на 17 декабря.

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