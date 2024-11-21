Итоги дня: дрон спровоцировал пожар на Дону, а в МВД Таганрога прошли громкие обыски

Издание 1рнд со ссылкой на свои источники пишет, что сотрудники ФСБ нагрянули с обысками домой и на рабочее место к главе Управления МВД по Таганрогу Владимиру Грекову. Обыски могут быть связаны с делом аксайских гаишников. Греков до назначения в Таганрог занимал пост начальника Управления МВД Аксая.