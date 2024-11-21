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Posted 21 ноября, 12:14

Published 21 ноября, 12:14

Modified 21 ноября, 12:16

Updated 21 ноября, 12:16

В центре Ростова сравняют с землей столетний кирпичный дом

Кладка осыпалась на тротуар: в Ростове сравняют с землей столетний кирпичный дом

21 ноября 2024, 12:14
Фото: Яндекс. Карты. В центре Ростова сравняют с землей столетний кирпичный дом

В центре Ростова сравняют с землей столетний кирпичный дом

Власти Ростова нашли подрядчика, который снесет старинный дом в центре города. По информации на сайте госзакупок, речь идет о здании на проспекте Соколова, 54, литер Б.

Заказчиком выступает Управление ЖКХ Кировского района. За работу были готовы заплатить 1,3 миллиона рублей. Однако на аукционе один из подрядчиков предложил снести дом всего за 700 тысяч рублей. Он и выиграл тендер.

Здание на Соколова, 54 стоит там уже больше века, с 1917 года. На площади около 200 квадратных метров размещаются пять жилых квартир. Примечательно, что двухэтажный дом не признан аварийным.

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Несколько лет назад в здании капитально отремонтировали электроснабжение, в 2017-м — заменили трубы для холодной воды и систему водоотведения. В 2024 собирались заняться крышей, а в 2025-м — газоснабжением. А вот фундамент и фасад ждал ремонта не раньше 2033 года.

В феврале 2024 года дом начал сильно разрушаться. В Сети появились снимки, как со здания прямо на тротуар осыпалась кирпичная кладка.

Фото: тг-канал «Это Ростов»

Теперь дом с вековой историей снесут за месяц. Срок выполнения работ — с даты подписания контракта по 16 декабря.

Ранее стало известно о сносе еще трех старинных зданий в городе.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Госзакупки#Ремонт#История#Аукцион#Фундамент#Снос зданий
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