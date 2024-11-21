Кладка осыпалась на тротуар: в Ростове сравняют с землей столетний кирпичный дом

Posted 21 ноября, 12:14
Published 21 ноября, 12:14
Modified 21 ноября, 12:16
Updated 21 ноября, 12:16
Заказчиком выступает Управление ЖКХ Кировского района. За работу были готовы заплатить 1,3 миллиона рублей. Однако на аукционе один из подрядчиков предложил снести дом всего за 700 тысяч рублей. Он и выиграл тендер.
Здание на Соколова, 54 стоит там уже больше века, с 1917 года. На площади около 200 квадратных метров размещаются пять жилых квартир. Примечательно, что двухэтажный дом не признан аварийным.
Несколько лет назад в здании капитально отремонтировали электроснабжение, в 2017-м — заменили трубы для холодной воды и систему водоотведения. В 2024 собирались заняться крышей, а в 2025-м — газоснабжением. А вот фундамент и фасад ждал ремонта не раньше 2033 года.
В феврале 2024 года дом начал сильно разрушаться. В Сети появились снимки, как со здания прямо на тротуар осыпалась кирпичная кладка.
Теперь дом с вековой историей снесут за месяц. Срок выполнения работ — с даты подписания контракта по 16 декабря.
Ранее стало известно о сносе еще трех старинных зданий в городе.