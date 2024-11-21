Кладка осыпалась на тротуар: в Ростове сравняют с землей столетний кирпичный дом

Несколько лет назад в здании капитально отремонтировали электроснабжение, в 2017-м — заменили трубы для холодной воды и систему водоотведения. В 2024 собирались заняться крышей, а в 2025-м — газоснабжением. А вот фундамент и фасад ждал ремонта не раньше 2033 года.