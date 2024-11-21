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Posted 21 ноября, 08:57

Published 21 ноября, 08:57

Modified 21 ноября, 15:14

Updated 21 ноября, 15:14

Мать заявила о невиновности подростка, избившего инвалида в Ростовской области

Мать заявила о невиновности подростка, избившего инвалида в Ростовской области

21 ноября 2024, 08:57
Фото: rostovgazeta.ru. Мать заявила о невиновности подростка, избившего инвалида в Ростовской области

В Ростовской области расследуют дело о причинении тяжкого вреда юноше-инвалиду

Семья подростка, который якобы избил 23-летнего Алексея Трапезникова в Ростовской области, считает, что школьник не виноват. Смертельные травмы юноша-инвалид, дескать, мог получить по дороге домой, информирует РИА «Новости».

Напомним, что летом 2024 инвалид первой группы умер в Сальске после жестокого нападения. Отец 23-летнего парня рассказал, что в один день молодой человек вернулся домой после прогулки избитый. Когда встревоженный отец спросил, что случилось, сын ответил, что его дескать, несколько раз ударил знакомый из-за замечания не гонять на питбайке на огромной скорости. Состояние пострадавшего стало ухудшаться и его доставили в больницу, где от полученных травм он вскоре и скончался.

Обе стороны инцидента крайне недовольны ходом дела. Отец погибшего не понимает, почему дело до сих пор безфигурантное, а мать подростка напоминает, что сын проходит по делу в качестве свидетеля. Она считает, что сына пытаются обвинить в том, чего он не совершал. Женщина подметила, что школьник занимался единоборствами всего пару месяцев, и то в детстве. Сейчас ему по душе футбол.

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Кроме того, мать утверждает, что погибший юноша якобы первый налетел на подростка, а тот его ударил в ответ, но незначительно. Она заявила СМИ, что на записях с камер видеонаблюдения заметно, что удар пришелся по голове, но в живот Алексея никто не бил. Женщина предположила, что молодой человек мог получить ранения по дороге домой, упав или подравшись с кем-то еще.

Женщина предположила, что молодой человек мог получить ранения по дороге домой, упав или подравшись с кем-то еще.Женщина предположила, что молодой человек мог получить ранения по дороге домой, упав или подравшись с кем-то еще.
Женщина предположила, что молодой человек мог получить ранения по дороге домой, упав или подравшись с кем-то еще.. Фото: 1MI

Добавим, что уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ находится на личном контроле председателя СУ СКР Александра Бастрыкина. Само ведомство новых подробностей произошедшего не раскрывало.

Ранее в доме престарелых в Ростовской области лежачий инвалид трижды ударил ножом соседа.

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