Мать заявила о невиновности подростка, избившего инвалида в Ростовской области

Кроме того, мать утверждает, что погибший юноша якобы первый налетел на подростка, а тот его ударил в ответ, но незначительно. Она заявила СМИ, что на записях с камер видеонаблюдения заметно, что удар пришелся по голове, но в живот Алексея никто не бил. Женщина предположила, что молодой человек мог получить ранения по дороге домой, упав или подравшись с кем-то еще.