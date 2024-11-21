Мать заявила о невиновности подростка, избившего инвалида в Ростовской области

Posted 21 ноября, 08:57
Published 21 ноября, 08:57
Modified 21 ноября, 15:14
Updated 21 ноября, 15:14
Напомним, что летом 2024 инвалид первой группы умер в Сальске после жестокого нападения. Отец 23-летнего парня рассказал, что в один день молодой человек вернулся домой после прогулки избитый. Когда встревоженный отец спросил, что случилось, сын ответил, что его дескать, несколько раз ударил знакомый из-за замечания не гонять на питбайке на огромной скорости. Состояние пострадавшего стало ухудшаться и его доставили в больницу, где от полученных травм он вскоре и скончался.
Обе стороны инцидента крайне недовольны ходом дела. Отец погибшего не понимает, почему дело до сих пор безфигурантное, а мать подростка напоминает, что сын проходит по делу в качестве свидетеля. Она считает, что сына пытаются обвинить в том, чего он не совершал. Женщина подметила, что школьник занимался единоборствами всего пару месяцев, и то в детстве. Сейчас ему по душе футбол.
Кроме того, мать утверждает, что погибший юноша якобы первый налетел на подростка, а тот его ударил в ответ, но незначительно. Она заявила СМИ, что на записях с камер видеонаблюдения заметно, что удар пришелся по голове, но в живот Алексея никто не бил. Женщина предположила, что молодой человек мог получить ранения по дороге домой, упав или подравшись с кем-то еще.
Добавим, что уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ находится на личном контроле председателя СУ СКР Александра Бастрыкина. Само ведомство новых подробностей произошедшего не раскрывало.
Ранее в доме престарелых в Ростовской области лежачий инвалид трижды ударил ножом соседа.