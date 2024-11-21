Мокрый снег накроет Ростов-на-Дону на выходных

Posted 21 ноября, 06:46
Published 21 ноября, 06:46
Modified 21 ноября, 06:48
Updated 21 ноября, 06:48
По данным прогноза, в четверг, 21 ноября, ожидается пасмурный день с прояснениями. Днем температура воздуха достигнет +14 градусов, а ночью — +5 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный до 12 метров в секунду.
В пятницу, 22 ноября, начнутся затяжные дожди. Днем воздух прогреется до +11 градусов, а ночью температура опустится до +3 градусов. За день выпадет около 4,9 миллиметра осадков. Ветер ожидается западный до 12 метров в секунду.
Добавим, что на выходных ливень усилится и вместе с ним начнет идти снег. Такая погода продержится вплоть до конца ноября.
До этого синоптики более подробно рассказали, каким будет конец осени в Ростове-на-Дону.