Мокрый снег накроет Ростов-на-Дону на выходных

В пятницу, 22 ноября, начнутся затяжные дожди. Днем воздух прогреется до +11 градусов, а ночью температура опустится до +3 градусов. За день выпадет около 4,9 миллиметра осадков. Ветер ожидается западный до 12 метров в секунду.