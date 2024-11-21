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Posted 21 ноября, 06:46

Published 21 ноября, 06:46

Modified 21 ноября, 06:48

Updated 21 ноября, 06:48

Стало известно, когда Ростов-на-Дону накроет мокрый снег с дождем

Мокрый снег накроет Ростов-на-Дону на выходных

21 ноября 2024, 06:46
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, когда Ростов-на-Дону накроет мокрый снег с дождем

Ростов-на-Дону будет тонуть в дожде и снегу до конца ноября

Вторая половина недели принесет в Ростов-на-Дону ливни, снег и сильный ветер, сообщают метеорологи.

По данным прогноза, в четверг, 21 ноября, ожидается пасмурный день с прояснениями. Днем температура воздуха достигнет +14 градусов, а ночью — +5 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный до 12 метров в секунду.

В пятницу, 22 ноября, начнутся затяжные дожди. Днем воздух прогреется до +11 градусов, а ночью температура опустится до +3 градусов. За день выпадет около 4,9 миллиметра осадков. Ветер ожидается западный до 12 метров в секунду.

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Добавим, что на выходных ливень усилится и вместе с ним начнет идти снег. Такая погода продержится вплоть до конца ноября.

До этого синоптики более подробно рассказали, каким будет конец осени в Ростове-на-Дону.

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