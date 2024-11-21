Можно увеличить доход на 15% — главное, правильно распланировать отпуск

Чтобы увеличить размер выплат за месяц, когда планируется отпуск, нужно учитывать рабочие дни. Например, в марте всего 31 день, из которых 8 будут праздничными или выходными. Остается 23, которые оплатят по 2600 рублей (60 тысяч за месяц делим на 23 рабочих дней). Если взять еще неделю отпуска, которая то придется вычесть еще пять дней (два выходных не считаются), то получится 18 рабочих дней.