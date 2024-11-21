Можно увеличить доход на 15% — главное, правильно распланировать отпуск

Posted 21 ноября, 13:46
Published 21 ноября, 13:46
Modified 21 ноября, 13:58
Updated 21 ноября, 13:58
В следующем году за счет отпускных можно будет увеличить доход на 15%, если грамотно выбрать даты. Рассказываем, из чего складывается сумма отпускных, и как ее увеличить.
Отпускные зависят от заработка в день за последний год, включая премии, оклад и различные денежные бонусы. Свой ежедневный заработок легко посчитать: нужно посчитать общую сумму выплат за год, поделить ее на 12 (по числу месяцев) и на 29,3 (среднее число дней в месяце).
Например, если зарплата составляет 60 тысяч в месяц, то за год это будет 720 тысяч рублей. Поделим их на 12 и 29,3 — получится примерно 2050 рублей. Столько денег будет начисляться за каждый день отпуска.
Чтобы увеличить размер выплат за месяц, когда планируется отпуск, нужно учитывать рабочие дни. Например, в марте всего 31 день, из которых 8 будут праздничными или выходными. Остается 23, которые оплатят по 2600 рублей (60 тысяч за месяц делим на 23 рабочих дней). Если взять еще неделю отпуска, которая то придется вычесть еще пять дней (два выходных не считаются), то получится 18 рабочих дней.
В итоге доход за месяц составит 46,8 тысячи рублей — зарплата за рабочие дни (18×2600) и 14,4 тысячи рублей — отпускные (7×2050). Итого: 61,2 тысячи рублей — на 1,2 тысячи больше, чем обычно.
Аналогичная ситуация — в июле и в октябре. Там тоже из 31 календарного дня останется 23 рабочих.
Рассмотрим пример с длительным отпуском (14 дней) в эти месяцы. Рабочими днями останутся только 13 дней (23 рабочих дня минус 10 отпускных). А значит, ежедневная оплата труда составит 2600 рублей (60 тысяч делим на 23 дня). Отпуск оплачивается из того же расчета 2050 рублей в день. Итого получается 62,5 тысячи рублей: 33,8 тысячи рублей зарплаты и 28,7 тысячи рублей — отпускных.
Некоторые предпочитают длительный отдых небольшой выгоде во время отпуска. Чтобы продлить его, достаточно заглянуть в производственный календарь на 2025 год и выбрать месяцы, в которых много праздников. Идеально подойдет январь и май.
Длинные выходные начнутся в декабре 2024 года. После шестидневной недели 29 декабря (воскресенье) можно будет отдыхать 11 дней подряд — до 8 января включительно. Если продлить время отдыха хотя бы неделькой ежегодного положенного отпуска, это негативно отразится на зарплате, но зато большую часть первого месяца в этом году удастся провести, не отвлекаясь на работу.
Средний дневной заработок в январе составит 3500 тысячи рублей (17 дней рабочих дней за 60 тысяч рублей). Если взять недельный отпуск, зарплата будет всего 35 тысяч рублей (так как из-за отпуска останется 10 рабочих дней), а отпускные останутся прежними — 14,4 тысячи рублей. Итого: 49,4 тысячи рублей, что на 10 тысяч меньше привычного дохода.
Еще одни длинные выходные будут на майских праздниках. В этом месяце останется 20 рабочих дней (31 день минус 11 выходных и праздников). Средняя ежедневная оплата труда составит 3000 рублей. Если взять неделю отпуска, то за месяц выйдет 59,4 тысячи рублей (45 — зарплата за 15 дней и 14,4 тысячи — отпускные).
Выгодно взять отпуск — лишь один из способов увеличить доход во время отдыха. Есть еще несколько очевидных хитростей.
Брать отпуск сразу после премии. Таким образом общий ежемесячный доход увеличится, что отразится на выплатах за рабочие дни. Например, если в апреле придет премия в размере 30 тысяч рублей, то вместе с зарплатой в 60 тысяч сумма составит 90 тысяч рублей. В этом месяце 22 рабочих дня. Если взять неделю отпуска, останется 17 рабочих дней по 4100 рублей (69 тысяч рублей) и 7 дней оплачиваемого отдыха по 2050 рублей (14,4 тысячи). Общая выплата составит 83,4 тысячи рублей.
Брать сверхурочные и замещать коллег. Это увеличит ежемесячный доход, что положительно повлияет на средний дневной заработок.