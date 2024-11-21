rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 10:17

Published 21 ноября, 10:17

Modified 21 ноября, 10:19

Updated 21 ноября, 10:19

Бывший мусорный полигон в Ростове-на-Дону рекультивируют уже в декабре

Мусорный полигон в Ростове на Левенцовке обещали рекультивировать в декабре

21 ноября 2024, 10:17
Фото: 1MI. Бывший мусорный полигон в Ростове-на-Дону рекультивируют уже в декабре
Процесс рекультивации бывшей главной свалки Ростова-на-Дону планируют завершить к середине декабря 2024 года, сообщает Donnews со ссылкой на и.о первого замглавы администрации города Алексея Потешкина.

На заседании комиссии городской думы Потешкин рассказал, что на 30 октября рекультивация мусорного полигона на Левенцовке в Ростове-на-Дону была выполнена на 87%, полностью работы планируют завершить уже через три недели — 10 декабря.

Крупную свалку открыли в северо-западной промзоне Ростова в середине 70-х годов 20 века. Примерно за 45 лет туда свезли более 8,5 миллиона тонн бытовых и строительных отходов. Мусорный полигон прекратил свою работу в 2018 году из-за массовых жалоб местных жителей. Люди не хотели ежедневно ощущать вонь, которая исходила от свалки. Также они переживали, что близость полигона к жилым домам может способствовать развития опасных заболеваний у жителей, да и в целом ростовчане не были готовы к соседству с горами мусора.

«Все гниет и воняет»: почему в Ростовской области огромные проблемы с мусором
Узнать подробнее

Добавим, что рекультивация позволит восстановить земли, которые долго время использовали для хранения отходов. Рабочие не только очистят территорию от мусора, но и устранят загрязнения почвы и воды, а также восстановят естественную растительность на ней.

Ранее эколог придумал, как Ростовскую область избавить от массовых свалок.

Читайте также:
Бастрыкин заинтересовался токсичной свалкой около Цыганского озера в РостовеДети в Ростове-на-Дону заражаются менингитом, а область утопает в мусореВ Ростове-на-Дону нашли огромную свалку токсичных отходов у Цыганского озера
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Свалка#Мусор#Мусорный полигон#Мусорная свалка#Последние новости Ростова на сегодня#Отходы#Строительный мусор#Пищевые отходы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика