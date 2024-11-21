Мусорный полигон в Ростове на Левенцовке обещали рекультивировать в декабре

Posted 21 ноября, 10:17
Published 21 ноября, 10:17
Modified 21 ноября, 10:19
Updated 21 ноября, 10:19
На заседании комиссии городской думы Потешкин рассказал, что на 30 октября рекультивация мусорного полигона на Левенцовке в Ростове-на-Дону была выполнена на 87%, полностью работы планируют завершить уже через три недели — 10 декабря.
Крупную свалку открыли в северо-западной промзоне Ростова в середине 70-х годов 20 века. Примерно за 45 лет туда свезли более 8,5 миллиона тонн бытовых и строительных отходов. Мусорный полигон прекратил свою работу в 2018 году из-за массовых жалоб местных жителей. Люди не хотели ежедневно ощущать вонь, которая исходила от свалки. Также они переживали, что близость полигона к жилым домам может способствовать развития опасных заболеваний у жителей, да и в целом ростовчане не были готовы к соседству с горами мусора.
Добавим, что рекультивация позволит восстановить земли, которые долго время использовали для хранения отходов. Рабочие не только очистят территорию от мусора, но и устранят загрязнения почвы и воды, а также восстановят естественную растительность на ней.
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