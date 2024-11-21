Мусорный полигон в Ростове на Левенцовке обещали рекультивировать в декабре

Крупную свалку открыли в северо-западной промзоне Ростова в середине 70-х годов 20 века. Примерно за 45 лет туда свезли более 8,5 миллиона тонн бытовых и строительных отходов. Мусорный полигон прекратил свою работу в 2018 году из-за массовых жалоб местных жителей. Люди не хотели ежедневно ощущать вонь, которая исходила от свалки. Также они переживали, что близость полигона к жилым домам может способствовать развития опасных заболеваний у жителей, да и в целом ростовчане не были готовы к соседству с горами мусора.