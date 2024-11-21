Жёсткое лобовое ДТП произошло в Ростовской области из-за утреннего тумана

Авария произошла ещё утром 18 ноября на дороге «Усьман — Весёлый — Сальск». В тот день в регионе лежал плотный туман. 18-летняя водитель ВАЗ-2111440 в условиях плохой видимости превысила скорость движения, но не справилась с управлением. Машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с ВАЗ-1113. Удар был таким сильным, что одно из авто по инерции вылетело с дороги в поле. Машины получили серьёзные повреждения.