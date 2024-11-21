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Posted 21 ноября, 15:38

Published 21 ноября, 15:38

Modified 21 ноября, 17:58

Updated 21 ноября, 17:58

Серьёзное лобовое ДТП произошло в Сальском районе

Жёсткое лобовое ДТП произошло в Ростовской области из-за утреннего тумана

21 ноября 2024, 15:38
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области. Серьёзное лобовое ДТП произошло в Сальском районе
Серьёзное лобовое ДТП произошло в Сальском районе, подробностями поделились в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.

Авария произошла ещё утром 18 ноября на дороге «Усьман — Весёлый — Сальск». В тот день в регионе лежал плотный туман. 18-летняя водитель ВАЗ-2111440 в условиях плохой видимости превысила скорость движения, но не справилась с управлением. Машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с ВАЗ-1113. Удар был таким сильным, что одно из авто по инерции вылетело с дороги в поле. Машины получили серьёзные повреждения.

Девушка не пострадала. Травмы получил 53-летний водитель ВАЗ-1113. Он находится в больнице.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Автомобили#Водители#Сальский район#Происшествия
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