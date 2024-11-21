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Posted 21 ноября, 05:06

Published 21 ноября, 05:06

Modified 21 ноября, 05:08

Updated 21 ноября, 05:08

В ночь на 21 ноября ПВО сбила беспилотник под Ростовом

На подлете к Ростову-на-Дону военные сбили боевой беспилотник

21 ноября 2024, 05:06
Фото: Изображение Midjourney. В ночь на 21 ноября ПВО сбила беспилотник под Ростовом
В Ростовской области сбили беспилотник, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Дрон перехватили ночью 21 ноября в Мясниковском районе.

О сбитом БПЛА глава региона рассказал ранним утром. В соцсетях ростовчане и жители других населенных пунктов сообщали о звуке, похожем на взрыв, еще около 03:00 мск.

По словам горожан, было очень громко.

Василий Голубев сообщил о последствиях сбитого под Новошахтинском беспилотника
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— На Каскадной очень слышно, даже собака проснулась, — написал в комментариях один из пользователей telegram.

По данным врио губернатора, в результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

Накануне ночью над Ростовской областью перехватили еще четыре дрона.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Беспилотник#Мясниковский район#Военные действия#Юрий Слюсарь
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