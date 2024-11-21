На подлете к Ростову-на-Дону военные сбили боевой беспилотник

Posted 21 ноября, 05:06
Published 21 ноября, 05:06
Modified 21 ноября, 05:08
Updated 21 ноября, 05:08
О сбитом БПЛА глава региона рассказал ранним утром. В соцсетях ростовчане и жители других населенных пунктов сообщали о звуке, похожем на взрыв, еще около 03:00 мск.
По словам горожан, было очень громко.
— На Каскадной очень слышно, даже собака проснулась, — написал в комментариях один из пользователей telegram.
По данным врио губернатора, в результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.
Накануне ночью над Ростовской областью перехватили еще четыре дрона.