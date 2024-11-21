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Posted 21 ноября, 13:55

Published 21 ноября, 13:55

Modified 21 ноября, 13:57

Updated 21 ноября, 13:57

В Ростовской области мигранту запретили въезд в Россию на 50 лет

Находившегося в Ростовской области мигранта выслали из России на 50 лет

21 ноября 2024, 13:55
Фото: МВД России по Ростовской области. В Ростовской области мигранту запретили въезд в Россию на 50 лет
Правоохранительные органы организовали рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства России в Шахтах, Ростове-на-Дону, а также в Азовском и Кагальницком районах Ростовской области, сообщает ГУ МВД региона.

Проверка на Дону выявила 12 иностранцев, нарушивших закон. Некоторые из них не соблюли режим пребывания в стране, другая часть мигрантов была незаконно трудоустроена, были и те, кто нарушил срок обращения за патентом и не исполнил решения суда.

Также было установлено, что один мигрант нарушил закон об организации незаконного пребывания, а другой, но уже натурализованный, иностранец не встал на воинский учет.

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В результате документальных проверок 12 юрлиц и индивидуальных предпринимателей было обнаружено 38 административных нарушений. Из них 29 — за незаконное привлечение к работе и 9 — за нарушение правил пребывания мигрантов в России.

Добавим, что по итогам проверки 38 иностранцев были лишены права въезда в РФ на пять лет. А одного приезжего лишили гражданства и запретили приезжать в страну на 50 лет за уклонение от поставки на воинский учет.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области ужесточат контроль за мигрантами. Подробнее о нововведениям в нашем материале.

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