Находившегося в Ростовской области мигранта выслали из России на 50 лет

Posted 21 ноября, 13:55
Published 21 ноября, 13:55
Modified 21 ноября, 13:57
Updated 21 ноября, 13:57
Проверка на Дону выявила 12 иностранцев, нарушивших закон. Некоторые из них не соблюли режим пребывания в стране, другая часть мигрантов была незаконно трудоустроена, были и те, кто нарушил срок обращения за патентом и не исполнил решения суда.
Также было установлено, что один мигрант нарушил закон об организации незаконного пребывания, а другой, но уже натурализованный, иностранец не встал на воинский учет.
В результате документальных проверок 12 юрлиц и индивидуальных предпринимателей было обнаружено 38 административных нарушений. Из них 29 — за незаконное привлечение к работе и 9 — за нарушение правил пребывания мигрантов в России.
Добавим, что по итогам проверки 38 иностранцев были лишены права въезда в РФ на пять лет. А одного приезжего лишили гражданства и запретили приезжать в страну на 50 лет за уклонение от поставки на воинский учет.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области ужесточат контроль за мигрантами. Подробнее о нововведениям в нашем материале.