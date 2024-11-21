Обыски прошли у начальника Управления МВД по Таганрогу. Что об этом известно?

Это не первые громкие обыски в МВД Таганрога за последние месяцы. Ранее силовики проверили начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Таганрога Виталия Шмыкова, а также у таганрогского следователя Антона Васильченко. Их подозревают во взяточничестве.