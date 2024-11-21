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Posted 21 ноября, 12:33

Published 21 ноября, 12:33

Modified 21 ноября, 12:35

Updated 21 ноября, 12:35

Обыски прошли у начальника Управления МВД по Таганрогу. Что об этом известно?

Обыски прошли у начальника Управления МВД по Таганрогу. Что об этом известно?

21 ноября 2024, 12:33
Фото: Тг-канал главы администрации Таганрога. Обыски прошли у начальника Управления МВД по Таганрогу. Что об этом известно?

Обыски прошли у начальника Управления МВД по Таганрогу из-за громкого дела

Силовики провели обыски у начальника Управления МВД по Таганрогу Владимира Грекова, сообщает портал 1рнд со ссылкой на свои источники.

СМИ пишет, что сотрудники ФСБ нагрянули домой и на рабочее место к Грекову. Обыски могут быть связаны с делом аксайских гаишников. Владимир Греков до назначения в Таганрог занимал пост начальника Управления МВД Аксая.

В августе ФСБ уже задержала начальника ГИБДД Аксайского района за крышевание штрафстоянки. Силовикам на него пожаловались собственные подчинённые.

Владимир Греков стал начальников Управления МВД по Таганрогу 1 апреля 2024 года. Личному составу его представил тогдашний глава городской администрации Андрей Фатеев.

Официально об обысках у Грекова и его участии в уголовном деле не сообщалось.

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Это не первые громкие обыски в МВД Таганрога за последние месяцы. Ранее силовики проверили начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Таганрога Виталия Шмыкова, а также у таганрогского следователя Антона Васильченко. Их подозревают во взяточничестве.

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