Обыски прошли у начальника Управления МВД по Таганрогу. Что об этом известно?

Posted 21 ноября, 12:33
Published 21 ноября, 12:33
Modified 21 ноября, 12:35
Updated 21 ноября, 12:35
СМИ пишет, что сотрудники ФСБ нагрянули домой и на рабочее место к Грекову. Обыски могут быть связаны с делом аксайских гаишников. Владимир Греков до назначения в Таганрог занимал пост начальника Управления МВД Аксая.
В августе ФСБ уже задержала начальника ГИБДД Аксайского района за крышевание штрафстоянки. Силовикам на него пожаловались собственные подчинённые.
Владимир Греков стал начальников Управления МВД по Таганрогу 1 апреля 2024 года. Личному составу его представил тогдашний глава городской администрации Андрей Фатеев.
Официально об обысках у Грекова и его участии в уголовном деле не сообщалось.
Это не первые громкие обыски в МВД Таганрога за последние месяцы. Ранее силовики проверили начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Таганрога Виталия Шмыкова, а также у таганрогского следователя Антона Васильченко. Их подозревают во взяточничестве.