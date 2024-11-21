Пенсионера год держали в рабстве на хуторе в Ростовской области

Posted 21 ноября, 10:08
Published 21 ноября, 10:08
Modified 21 ноября, 10:10
Updated 21 ноября, 10:10
Как сообщает СКР, в региональных СМИ появилась информация о том, что в одном из домов на хуторе Новопавловка Ростовской области мужчину больше года удерживали в сарае под контролем жильцов дома. Мужчина рассказал, что деньги за работу он не получал. Пленнику также не разрешали покидать двор.
Следственные органы регионального СКР проводят процессуальную проверку по уголовному делу о незаконном лишении свободы.
Ранее RostovGazeta писала о том, как под Ростовом держали в рабстве почти два десятка человек, которые трудились в поле за еду.