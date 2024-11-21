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Posted 21 ноября, 10:08

Published 21 ноября, 10:08

Modified 21 ноября, 10:10

Updated 21 ноября, 10:10

Жителя Ростовской области год держали в рабстве

Пенсионера год держали в рабстве на хуторе в Ростовской области

21 ноября 2024, 10:08
Фото: rostovgazeta.ru. Жителя Ростовской области год держали в рабстве

Следком возбудил дело из-за содержания в рабстве пенсионера в Ростовской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении пожилого жителя Ростовской области, которого, по информации местных СМИ и телеграм-каналов, держали в рабстве, говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает СКР, в региональных СМИ появилась информация о том, что в одном из домов на хуторе Новопавловка Ростовской области мужчину больше года удерживали в сарае под контролем жильцов дома. Мужчина рассказал, что деньги за работу он не получал. Пленнику также не разрешали покидать двор.

Следственные органы регионального СКР проводят процессуальную проверку по уголовному делу о незаконном лишении свободы.

Ранее RostovGazeta писала о том, как под Ростовом держали в рабстве почти два десятка человек, которые трудились в поле за еду.

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