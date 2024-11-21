Пенсионера год держали в рабстве на хуторе в Ростовской области

Как сообщает СКР, в региональных СМИ появилась информация о том, что в одном из домов на хуторе Новопавловка Ростовской области мужчину больше года удерживали в сарае под контролем жильцов дома. Мужчина рассказал, что деньги за работу он не получал. Пленнику также не разрешали покидать двор.