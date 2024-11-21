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Posted 21 ноября, 09:01

Published 21 ноября, 09:01

Modified 21 ноября, 09:03

Updated 21 ноября, 09:03

Почти 30 тысяч тонн рыбы выловили из Азово-Черноморского бассейна

Почти 30 тысяч тонн рыбы выловили из Азово-Черноморского бассейна

21 ноября 2024, 09:01
Фото: rostov-gorod.ru. Почти 30 тысяч тонн рыбы выловили из Азово-Черноморского бассейна
В 2024 году из Азово-Черноморского бассейна выловили 29,6 тысячи тонн водных биоресурсов, сообщает Федеральное агентство по рыболовству.

По данным на ноябрь, большую часть улова составила хамса. Объем рыбы превысил 10 тысяч тонн, что больше на 1,2 тысячи по сравнению с прошлым годом.

Всего в России выловили порядка 4,4 миллиона тонн водных биоресурсов. Больше всего — в Дальневосточном бассейне, в который входят Чукотское, Берингово, Охотское, Японское море и Тихий океан у побережья Восточной Камчатки и Курильских островов. Там улов составил 3,3 миллиона тонны. Это и минтай, и треска, и тихоокеанская сельдь, и камбала, и многие другие виды рыб.

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Ранее RostovGazeta сообщала об очистке Азовского моря от медуз в 2025 году. Это позволит сохранить кормовую базу для промысловой рыбы и увеличить ее объем.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Улов#Сельдь#Рыболовство
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