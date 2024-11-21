Почти 30 тысяч тонн рыбы выловили из Азово-Черноморского бассейна

Posted 21 ноября, 09:01
Published 21 ноября, 09:01
Modified 21 ноября, 09:03
Updated 21 ноября, 09:03
По данным на ноябрь, большую часть улова составила хамса. Объем рыбы превысил 10 тысяч тонн, что больше на 1,2 тысячи по сравнению с прошлым годом.
Всего в России выловили порядка 4,4 миллиона тонн водных биоресурсов. Больше всего — в Дальневосточном бассейне, в который входят Чукотское, Берингово, Охотское, Японское море и Тихий океан у побережья Восточной Камчатки и Курильских островов. Там улов составил 3,3 миллиона тонны. Это и минтай, и треска, и тихоокеанская сельдь, и камбала, и многие другие виды рыб.
Ранее RostovGazeta сообщала об очистке Азовского моря от медуз в 2025 году. Это позволит сохранить кормовую базу для промысловой рыбы и увеличить ее объем.