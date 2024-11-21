Почти 30 тысяч тонн рыбы выловили из Азово-Черноморского бассейна

Всего в России выловили порядка 4,4 миллиона тонн водных биоресурсов. Больше всего — в Дальневосточном бассейне, в который входят Чукотское, Берингово, Охотское, Японское море и Тихий океан у побережья Восточной Камчатки и Курильских островов. Там улов составил 3,3 миллиона тонны. Это и минтай, и треска, и тихоокеанская сельдь, и камбала, и многие другие виды рыб.