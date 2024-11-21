Проезд из Ростова в Аксай подорожает сразу на 10%

Новый тариф будет действовать не только на междугородние поездки (Ростов-Аксай), но и в пределах одного муниципалитета, то есть по Аксаю. Такое решение приняли из-за роста цен на расходные материалы и обслуживание транспорта. Кроме того, на стоимости отразился дефицит водителей, который пытаются привлечь за счет увеличения зарплаты.