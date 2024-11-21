Проезд из Ростова в Аксай подорожает сразу на 10%

Posted 21 ноября, 18:36
Published 21 ноября, 18:36
Modified 21 ноября, 18:38
Updated 21 ноября, 18:38
Новый тариф будет действовать не только на междугородние поездки (Ростов-Аксай), но и в пределах одного муниципалитета, то есть по Аксаю. Такое решение приняли из-за роста цен на расходные материалы и обслуживание транспорта. Кроме того, на стоимости отразился дефицит водителей, который пытаются привлечь за счет увеличения зарплаты.
Пока что цена поездки составляет 35 рублей. После повышения тарифа она достигнет примерно 38,5 рубля.
Ранее стало известно о росте цен на проезде в электричках. С 1 января стоимость увеличится на 10 рублей за каждые четыре километра пути.