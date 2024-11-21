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Posted 21 ноября, 18:36

Published 21 ноября, 18:36

Modified 21 ноября, 18:38

Updated 21 ноября, 18:38

Проезд из Ростова в Аксай подорожает сразу на 10%

Проезд из Ростова в Аксай подорожает сразу на 10%

21 ноября 2024, 18:36
Фото: 1MI. Проезд из Ростова в Аксай подорожает сразу на 10%
С 25 ноября стоимость проезда из Ростова в Аксай и обратно станет дороже на 10%, сообщает администрация Аксайского района.

Новый тариф будет действовать не только на междугородние поездки (Ростов-Аксай), но и в пределах одного муниципалитета, то есть по Аксаю. Такое решение приняли из-за роста цен на расходные материалы и обслуживание транспорта. Кроме того, на стоимости отразился дефицит водителей, который пытаются привлечь за счет увеличения зарплаты.

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Пока что цена поездки составляет 35 рублей. После повышения тарифа она достигнет примерно 38,5 рубля.

Ранее стало известно о росте цен на проезде в электричках. С 1 января стоимость увеличится на 10 рублей за каждые четыре километра пути.

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