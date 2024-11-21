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Posted 21 ноября, 05:48

Published 21 ноября, 05:48

Modified 21 ноября, 05:50

Updated 21 ноября, 05:50

Из-за беспилотника начался пожар на промышленном объекте в Ростовской области

Промышленный объект загорелся после падения беспилотника в Ростовской области

21 ноября 2024, 05:48
Фото: Изображение Midjourney. Из-за беспилотника начался пожар на промышленном объекте в Ростовской области
После атаки беспилотников на Ростовскую область загорелось одно из промышленных предприятий. ЧП случилось утром 21 ноября в Константиновском районе, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.

Пожар случился после падения сбитого дрона. На место прибыли спасатели. К их прибытию горело около пяти квадратных метров. Пламя быстро потушили, никто не пострадал.

Ранее RostovGazeta сообщала еще об одном сбитом беспилотнике. Воздушную цель перехватили над Мясниковском районом. Там обошлось без происшествий.

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Грохот при уничтожении БПЛА разбудил некоторых ростовчан и жителей соседних населенных пунктов. По словам местных, было очень громко слышно взрыв.

— Мы не то что слышали, мы офигели от этого, — поделились в соцсетях горожане.
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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#ЧП#Спасатели#Беспилотник#Константиновский район
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