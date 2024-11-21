Промышленный объект загорелся после падения беспилотника в Ростовской области

Posted 21 ноября, 05:48
Published 21 ноября, 05:48
Modified 21 ноября, 05:50
Updated 21 ноября, 05:50
Пожар случился после падения сбитого дрона. На место прибыли спасатели. К их прибытию горело около пяти квадратных метров. Пламя быстро потушили, никто не пострадал.
Ранее RostovGazeta сообщала еще об одном сбитом беспилотнике. Воздушную цель перехватили над Мясниковском районом. Там обошлось без происшествий.
Грохот при уничтожении БПЛА разбудил некоторых ростовчан и жителей соседних населенных пунктов. По словам местных, было очень громко слышно взрыв.
— Мы не то что слышали, мы офигели от этого, — поделились в соцсетях горожане.