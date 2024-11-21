РЭО: Телевизоры с люминесцентной подсветкой представляют вред для экологии

В настоящее время телевизоры с люминесцентной подсветкой очень популярны, однако они могут наносить серьезный ущерб экологии и представлять угрозу для здоровья людей. В жидкокристаллических дисплеях с такой подсветкой используется ртуть, которая является токсичным веществом. На одну лампу в таких устройствах приходится 3,5 мг ртути, что эквивалентно содержимому двух ртутных термометров. Повреждение лампы может привести к попаданию ртути в воду и почву и, как следствие, — к загрязнению тяжелыми металлами. Кроме того, ртуть является опасной для человека. При вдыхании ее паров возможен летальный исход, сообщает 56orb.ru.