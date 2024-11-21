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Posted 21 ноября, 12:21

Published 21 ноября, 12:21

Modified 21 ноября, 12:21

Updated 21 ноября, 12:21

РЭО: Телевизоры с люминесцентной подсветкой представляют вред для экологии

РЭО: Телевизоры с люминесцентной подсветкой представляют вред для экологии

21 ноября 2024, 12:21
Фото: 1MI.
Телевизоры с использованием люминесцентной подсветки (CCFL) являются экологически опасными. Это было подтверждено исследованием компании «Российский экологический оператор».

В настоящее время телевизоры с люминесцентной подсветкой очень популярны, однако они могут наносить серьезный ущерб экологии и представлять угрозу для здоровья людей. В жидкокристаллических дисплеях с такой подсветкой используется ртуть, которая является токсичным веществом. На одну лампу в таких устройствах приходится 3,5 мг ртути, что эквивалентно содержимому двух ртутных термометров. Повреждение лампы может привести к попаданию ртути в воду и почву и, как следствие, — к загрязнению тяжелыми металлами. Кроме того, ртуть является опасной для человека. При вдыхании ее паров возможен летальный исход, сообщает 56orb.ru.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что в стране ежегодно образуется около полутора миллионов тонн отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО), при этом лишь 5% этого объема перерабатывается. Более 67% общего количества электронных отходов приходится на бытовую технику, включая телевизоры.

С 1 сентября 2023 года в России действуют новые требования по утилизации отходов электроники, предусматривающие обязательную переработку до 85% ОЭЭО. Для достижения этих показателей необходимо соблюдать специальные меры, включая правильную транспортировку, хранение и переработку телевизоров с люминесцентной подсветкой, чтобы избежать повреждения ламп и утечки ртути.

Эксперты обратились к гражданам и предпринимателям с призывом проявлять ответственность при утилизации такой техники и направлять ее на предприятия, имеющие лицензию на переработку и утилизацию таких отходов.

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