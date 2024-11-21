Штормовой ветер и метель обрушатся на Ростовскую область в ближайшие дни

Posted 21 ноября, 16:34
Published 21 ноября, 16:34
Modified 21 ноября, 16:34
Updated 21 ноября, 16:34
Синоптики поделились, что 23 ноября в регионе сохранится тёплая погода. Температура воздуха днём повысится до +9 — +14 градусов. Местами возможно потепление до +18 градусов. На западе области в этот день пройдут дожди.
Уже 24 ноября погода резко изменится. Скорость ветра увеличится до 18-20 метров в секунду. Температура воздуха днём упадёт до 0 — +5 градусов. На севере Ростовской области стоит ждать снегопад и метели. Осадки пройдут и в других частях региона. На дорогах возможен гололёд.