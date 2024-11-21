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Posted 21 ноября, 16:34

Published 21 ноября, 16:34

Modified 21 ноября, 16:34

Updated 21 ноября, 16:34

Метели возможны на севере Ростовской области в конце ноября

Штормовой ветер и метель обрушатся на Ростовскую область в ближайшие дни

21 ноября 2024, 16:34
Фото: 1MI. Метели возможны на севере Ростовской области в конце ноября
Метели возможны на севере Ростовской области в конце ноября, сообщили в Гидрометцентре.

Синоптики поделились, что 23 ноября в регионе сохранится тёплая погода. Температура воздуха днём повысится до +9 — +14 градусов. Местами возможно потепление до +18 градусов. На западе области в этот день пройдут дожди.

Уже 24 ноября погода резко изменится. Скорость ветра увеличится до 18-20 метров в секунду. Температура воздуха днём упадёт до 0 — +5 градусов. На севере Ростовской области стоит ждать снегопад и метели. Осадки пройдут и в других частях региона. На дорогах возможен гололёд.

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В реке Дон в эти же дни прогнозируют понижения уровня воды. Но опасных отметок пока не предвидится.

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