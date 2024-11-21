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Posted 21 ноября, 14:29

Published 21 ноября, 14:29

Modified 21 ноября, 14:31

Updated 21 ноября, 14:31

Сразу две машины перевернулись после удара на трассе в Ростовской области

Сразу две машины перевернулись после удара на трассе в Ростовской области

21 ноября 2024, 14:29
Фото: rostovgazeta.ru. Сразу две машины перевернулись после удара на трассе в Ростовской области
Два автомобиля перевернулись на трассе между Чалтырем и Ростовом-на-Дону, кадрами с места событий делятся в соцсетях очевидцы.

Авария произошла вечером 21 ноября. На дороге из села Чалтырь в Ростов-на-Дону, предположительно, столкнулись «Газель» и Nissan Teana. Удар был настолько сильным, что машины отбросило в разные стороны. Они врезались в отбойник посередине дороги и перевернулись.

На кадрах с места событий видно, что машины получили сильный урон. О состоянии водителей ничего неизвестно.

В Госавтоинспекции региона не смогли оперативно предоставить информацию о ДТП. Подробности будут уточняться.

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Сразу две машины перевернулись после удара на трассе в Ростовской областиСразу две машины перевернулись после удара на трассе в Ростовской области
Сразу две машины перевернулись после удара на трассе в Ростовской области. Фото: тг-канал «Ростов Главный»

Ранее две машины разбились на туманной дороге в Ростовской области.

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