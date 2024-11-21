Сразу две машины перевернулись после удара на трассе в Ростовской области

Posted 21 ноября, 14:29
Published 21 ноября, 14:29
Modified 21 ноября, 14:31
Updated 21 ноября, 14:31
Авария произошла вечером 21 ноября. На дороге из села Чалтырь в Ростов-на-Дону, предположительно, столкнулись «Газель» и Nissan Teana. Удар был настолько сильным, что машины отбросило в разные стороны. Они врезались в отбойник посередине дороги и перевернулись.
На кадрах с места событий видно, что машины получили сильный урон. О состоянии водителей ничего неизвестно.
В Госавтоинспекции региона не смогли оперативно предоставить информацию о ДТП. Подробности будут уточняться.