Сразу две машины перевернулись после удара на трассе в Ростовской области

Авария произошла вечером 21 ноября. На дороге из села Чалтырь в Ростов-на-Дону, предположительно, столкнулись «Газель» и Nissan Teana. Удар был настолько сильным, что машины отбросило в разные стороны. Они врезались в отбойник посередине дороги и перевернулись.