Стали известны подробности обысков у главы Управления МВД по Таганрогу

Posted 21 ноября, 17:03
Published 21 ноября, 17:03
Modified 21 ноября, 17:03
Updated 21 ноября, 17:03
Обыски прошли у Владимира Грекова в связи с уголовным делом против экс-начальника ГАИ Аксайского района Сергея Селиванова. Греков до апреля этого года работал главой Управления МВД в Аксайском районе. Селиванов был его подчинённым.
В августе 2024 года Селиванова задержали по обвинению в систематическом получении взяток от подчинённых. Они сами сообщили о действиях начальника в ФСБ. По версии следствия, будучи начальником ГАИ Аксайского района, Селиванов ежемесячно требовал от сотрудников передавать ему 8,5 тысячи рублей с человека за покровительство. Также он регулярно получал деньги от собственника штрафстоянки, на которую по его указанию привозили автомобили нарушителей ПДД.
Против Селиванова возбудили уголовное дело о взятках. Силовики проверяют его причастность к другим преступным схемам.
Официально об обысках у Владимира Грекова и его участии в уголовном деле не сообщалось.