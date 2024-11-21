Стали известны подробности обысков у главы Управления МВД по Таганрогу

В августе 2024 года Селиванова задержали по обвинению в систематическом получении взяток от подчинённых. Они сами сообщили о действиях начальника в ФСБ. По версии следствия, будучи начальником ГАИ Аксайского района, Селиванов ежемесячно требовал от сотрудников передавать ему 8,5 тысячи рублей с человека за покровительство. Также он регулярно получал деньги от собственника штрафстоянки, на которую по его указанию привозили автомобили нарушителей ПДД.