rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 17:03

Published 21 ноября, 17:03

Modified 21 ноября, 17:03

Updated 21 ноября, 17:03

У начальника управления МВД в Таганроге Владимира Грекова прошли обыски

Стали известны подробности обысков у главы Управления МВД по Таганрогу

21 ноября 2024, 17:03
Фото: 1MI. У начальника управления МВД в Таганроге Владимира Грекова прошли обыски
У начальника управления МВД в Таганроге Владимира Грекова прошли обыски, пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.

Обыски прошли у Владимира Грекова в связи с уголовным делом против экс-начальника ГАИ Аксайского района Сергея Селиванова. Греков до апреля этого года работал главой Управления МВД в Аксайском районе. Селиванов был его подчинённым.

Обыски прошли у начальника Управления МВД по Таганрогу. Что об этом известно?
Узнать подробнее

В августе 2024 года Селиванова задержали по обвинению в систематическом получении взяток от подчинённых. Они сами сообщили о действиях начальника в ФСБ. По версии следствия, будучи начальником ГАИ Аксайского района, Селиванов ежемесячно требовал от сотрудников передавать ему 8,5 тысячи рублей с человека за покровительство. Также он регулярно получал деньги от собственника штрафстоянки, на которую по его указанию привозили автомобили нарушителей ПДД.

Против Селиванова возбудили уголовное дело о взятках. Силовики проверяют его причастность к другим преступным схемам.

Официально об обысках у Владимира Грекова и его участии в уголовном деле не сообщалось.

Читайте также:
Арктический воздух принесет мороз до -2 и снег в Ростов-на-ДонуРостов вошел в число городов РФ с самыми дорожающими новостройкамиОжидание/реальность: как должен был выглядеть Ростов будущего и что из этого вышло
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Аксайский район#Обыски#Полиция в Ростовской области#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика